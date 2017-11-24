В кинотеатре «Аврора» на Невском пройдет Фестиваль немецкого кино

С 30 ноября по 3 декабря в кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте, 60, пройдет Фестиваль немецкого кино. Он уже в 14-й раз представит лучшие фильмы современного кинематографа Германии.

В программе – экранизации произведений Макса Фриша и Ойгена Руге, картина о бурной молодости Карла Маркса, обстоятельная биография немецкого художника Йозефа Бойса, трагикомедия об исследователях Холокоста с Ларсом Айдингером в главной роли, драма о творческих муках, в которых рождается кино, необычный вестерн и сборник лучших короткометражек, снятых студентами немецких киношкол.

Фестиваль соединяет работы мэтров со смелыми дебютами, игровое кино – с документальным, кассовые хиты – с фестивальными призерами. Главная цель - познакомить публику с основными тенденциями, существующими в немецком кино, и дать ей возможность обсудить фильмы с их создателями и профессиональными критиками.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билетов: предварительная продажа - 200 рублей (только в кассе кинотеатра), продажа билетов онлайн - 300 рублей, с 30 ноября все билеты - 300 рублей. Описание фильмов и онлайн-продажа билетов по этой ссылке.

Расписание показов:

Четверг, 30 ноября:

18:30 Открытие фестиваля

19:00 КОГДА УБЫВАЕТ ДЕНЬ / 18+

Пятница, 1 декабря:

19:00 ВЧЕРАШНИЙ РАСЦВЕТ / 18+

21:10 БОЙС / 18+ / Малый зал

Суббота, 2 декабря:

16:00 МОЛОДОЙ КАРЛ МАРКС / 18+

18:40 КАСТИНГ / 18+

21:00 NEXT GENERATION Short Tiger 2017 / сборник короткометражных фильмов / 18+

Воскресенье, 3 декабря:

16:00 ВЕСТЕРН / 18+ / Малый зал

18:40 ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОНТОК / 18+