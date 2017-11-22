На малой сцене «Ленинград Центра» покажут спектакль по Довлатову «Смотритель фасадов»

На малой сцене «Ленинград Центра» 29 и 30 ноября в 20:00 покажут спектакль по Сергею Довлатову «Смотритель фасадов». Алексей Климушкин и Евгения Игумнова сыграют на двоих историю по мотивам повести «Филиал».

Автор сценария и режиссер - Дмитрий Креминский - почти не тронул лиричного и ироничного текста повести, однако добавил мелодичности в повествование. Действие пьесы проходит в Лос-Анджелесе 80-х и в Ленинграде 60-х, в спектакле звучит джаз, как бы объединяющий два города, две эпохи.

Актер Алексей Климушкин играет русского иммигранта, который на конференции в Лос-Анджелесе встречает свою первую любовь, с которой не виделся пятнадцать лет. Тасю, главную и единственную героиню пьесы, играет актриса Евгения Игумнова.

«Мы занимались поиском новой театральной интонации. «Ленинград Центр» – в этом плане оказался идеальным местом для этого. Мы хотим видеть на спектакле не только взрослых людей, но и подростков. Это может быть не только интересно для них, но и полезно», - рассказала Игумнова.

«Без эксперимента мне театр не интересен. Я очень люблю переводить литературный язык на язык театра, в свое время я ставил и Лема, и Стругацких. Это всегда очень сложная и интересная работа, которая добавляет новое в авторский текст. Инсценировку по мотивам «Филиала» я писал еще 15 лет назад, но по моим ощущениям время Довлатова пришло именно сейчас», - отметил Дмитрий Креминский.

Спектакль пройдет в рамках литературно-медийного проекта Феликса Михайлова «Уроки литературы», где популярные, талантливые современные артисты, режиссеры с помощью поэзии и современных технологий вступают в диалог со своими предшественниками.