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На Новой сцене Александринки покажут норвежскую мелодраму "Тельма"

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© Фото: организаторы мероприятия

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Фильм пройдет на норвежском языке с русскими субтитрами.

На Новой сцене Александринского театра 24 ноября покажут норвежскую фантастическую мелодраму "Тельма" от режиссера Йоахима Триера, чья предыдущая лента "Громче, чем бомбы" была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Над сценарием фильма Триер работал вместе со своим постоянным соавтором Эскилем Вогтом.

Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит, но одному соблазну противостоять не может - ей очень нравится сокурсница Анья.

Та принимает Тельму в компанию своих друзей, девушки становятся подругами. Тельма смущается нахлынувших чувств, а вдобавок у нее начинаются похожие на эпилептические припадки.

Фильм пройдет на норвежском языке с русскими субтитрами. В зале всего 80 мест, билеты лучше покупать заранее на сайте театра. В театре работает бар&буфет, где вы сможете провести время до сеанса. 

Где: наб. реки Фонтанки, 49А

Когда: 24 ноября, начало в 19:30

Сколько: 350 рублей, 18+

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