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В Петербурге пройдет спектакль Bolero с известной гимнасткой Ляйсан Утяшевой

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© Фото: организаторы мероприятия

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В шоу переплелись авторские элементы стиля Vogue New Way,High heels, модерна и элементы гимнастики.

В Петербурге 1 декабря представят спектакль Bolero с известной гимнасткой Ляйсан Утяшевой. В шоу переплелись авторские элементы стиля Vogue New Way,High heels, модерна и элементы гимнастики.

Видео: Bolero Show by Liasan Utiasheva
 

Мир Bolero - это 68 минут сумасшествия, где музыка стала современным, диким и необузданным взрывом, который разрывает зрителя изнутри. Идейным вдохновителем музыкальной части шоу стал Павел Воля.

Именно он помог выбрать этот жанр, а талантливый музыкант Райн Оттер перевел все идеи в ноты. Саундтреки из спектакля будут доступны в iTunes по предзаказу уже 17 ноября, а 24 ноября станут доступны для скачивания и прослушивания в Apple Music.

Не менее впечатляющей станет и цифровая графика, превращающее происходящее на сцене в незабываемый перформанс. Специально для Bolero продуман каждый образ героя. Наглый посыл авторских костюмов заставит зрителя подумать, что он оказался на fashion показе в Лондоне. Дерзость и смелость нарядов Ляйсан и ее команды способны разрушить любой стереотип.

Шоу Bolero - это история женщины, сильной, властной, но при этом очень одинокой. Она прячет его за тусовками в закрытом ночном клубе. Управляя хаосом, она вновь и вновь завоевывает сердца. Именно в клубе богиня привыкла быть сильной, желанной и счастливой. Увидев незнакомца, в ней начинают кипеть страсти, но он ее не замечает.

Богиня сделает все, чтоб он покорился. Но для чего? Зачем ей нужен очередной поклонник? Она не знает. Растерзанная собственными иллюзиями , она останется совсем одна, мечтая о тишине, семье и детях. Порочный круг не отпускает ее, по привычке она ищет свое счастье в клубе, где никому всерьез не нужна. Каждые выходные она опять и опять играет свою роль: сильной, счастливой и властной женщины.

Театрально-танцевальный спектакль Bolero пройдет 1 декабря в 19:00 в БКЗ Октябрьский. Билеты можно купить по этой ссылке. 18+

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