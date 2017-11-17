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На Новой сцене Александринки покажут фильм "Козни. Последний сюжет Пазолини"

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© Фото: организаторы мероприятия

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Фильм об итальянском режиссере пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами.

На Новой сцене Александринского театра 23 ноября покажут самый правдивый фильм о знаменитом итальянском режиссере - "Козни. Последний сюжет Пазолини".

Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего скандального фильма "Сало, или 120 дней Содома" и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании.

Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей.

В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей и попадает в смертельную западню. Фильм пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами. В зале всего 80 мест, билеты лучше покупать заранее на сайте театра.

Где: наб. реки Фонтанки, 49А

Когда: 23 ноября, начало в 19:30

Сколько: 350 рублей, 18+

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