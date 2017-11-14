В Анненкирхе 25 ноября прозвучит Северный джаз

Среди опаленных пожаром стен загадочной Анненкирхе 25 ноября в 19:00 прозвучит Северный джаз. На сцену старинной кирхи выйдет Intuitive Project.

Музыканты с разносторонними интересами и широкими взглядами представят публике свое видение современного джаза в новом альбоме "Northern Jazz".

Изысканные гармонии и ритмы, стилевое разнообразие от фанка и джаз-рока до песенных баллад порадуют искушенных меломанов, а проникновенный вокал сделает эту яркую и самобытную музыку понятной каждому слушателю.

Концерт пройдет с участием кубинского перкуссиониста Йоеля Гонсалеса и других известных музыкантов Петербурга, он будет посвящен выходу второй части альбома "Northern Jazz". Билеты можно купить по этой ссылке.