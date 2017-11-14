Оркестр и диджеи вместе сыграют произведения Чайковского в Петербурге

Губернаторский оркестр под руководством Игоря Пономаренко и диджеи вместе сыграют произведения Петра Чайковского в Петербурге. Необычный музыкальный вечер пройдет 15 ноября в концертном зале «Колизей».

«Классика не менее открыта экспериментам и трактовкам, чем современная музыка. А могут ли они сосуществовать? Когда в одном концерте соединяются гениальные классические сюжеты музыки Чайковского и дерзкий современный стиль, это бросает вызов академическим традициям и будоражит душу», - говорится в описании концерта.

К академическим исполнителям присоединятся диджеи dj Kefir, dj Feel, dj Ivan Spell, dj Ivan Romanovsky и другие. Начало выступления - в 19:00. Билеты стоят 500 рублей. Продолжительность: полтора часа.