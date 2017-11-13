В Social Club 19 ноября представят документальный фильм "Плацкарта" и презентуют книгу "Дневники счастливого человека". После просмотра будет обсуждение фильма с автором, режиссером Феликсом Якубсоном.

Он расскажет о своих видеодневниках, на основе которых создан фильм. В разговоре примут участие издатель и автор книги "Дневники счастливого человека" Ирина Тарханова и специальный гость вечера, политолог, профессор Европейского университета и университета Хельсинки Владимир Гельман.

Режиссер Феликс Якубсон снял за время работы в кино более пятидесяти документальных и научно-популярных фильмов. Но со второй половины 1990-х он снимает только собственные видеодневники. Жизнь с видеокамерой стала для него естественным состоянием. Он научился вести непринужденную беседу с людьми прямо в процессе съемки где угодно: на улице, в доме, в магазине, в поезде - это вошло у него в привычку. На фестивале "Послание к человеку" 2016 фильм "Плацкарта" получил диплом "Дневник как средство исследования".

Плацкарта - название неслучайное. Это слово из профессиональной лексики. Platzkarte (нем.) - место, закрепленное за пассажиром в поезде независимо от класса вагона. И если рассматривать жизнь как путешествие, то автора волнует плацкарта человека в его собственной жизни, в жизни окружающих.

В 2017 году в издательстве Ирины Тархановой "Барбарис" вышла небольшая книжка комиксов "Дневники счастливого человека", сделанная на основе двух фильмов Феликса Якубсона - одноименного и фильма "Плацкарта". Книжка сделана в манере стритартовского самиздата. Диалоги из фильмов преображаются здесь в черно-белые картинки с текстами. Отдельные фразы, случайные в фильме, но изданные на бумаге, звучат как формулы сегодняшней жизни. Получился своеобразный дайджест русских вопросов, в центре которых наш современник.

Специальный гость вечера в Social Club Владимир Гельман - известный ученый, политолог, автор многих книг и исследований, человек медийного пространства. Он поделится своими впечатлениями от просмотра картины, расскажет о том, что нового добавил фильм к его представлениям о сегодняшней России и ее будущем.

На вечере будут продаваться книги издательства "Барбарис" и организована автографсессия. Вход бесплатный, необходима регистрация по этой ссылке. Для желающих доступна бронь столиков по телефону Social Club 925-43-42 (действует система депозита).