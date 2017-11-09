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Джаз и море сладостей: куда можно сходить бесплатно в Петербурге в ноябре

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© Фото: Instagram / @azzurro.cafe

Темы дня

Сразу несколько необычных выставок с яркими картинами, два масштабных фестиваля и уютные концерты со свечами и вкусным ужином.

Джазовые концерты в Azzurro Café

 

Ритмы бессмертных хитов, каверы на мировые хиты, звуки контрабаса и кларнета, фортепиано и саксофона - широкий спектр мелодий, разбавленных чарующим звучанием профессионального вокала.

Знаковые исполнители отечественной сцены собираются каждые выходные, только успейте заказать себе отдельный столик.

Расписание на ноябрь:

11 ноября — трио Никиты Арефьева, классический джаз;

17 ноября — трио Фёдора Кувайцева, классический джаз, фортепиано;

18 ноября — трио Константина Хазановича, фортепиано,  вокал; 24 ноября — Александра Шакина & Co, классический джаз, вокал;

25 ноября — Енисей Гонзалес (Куба) и её трио, кубинская традиционная музыка и мировые хиты, вокал.

Где: Большой проспект П.С., 38-40

Когда: 11-25 ноября

Сколько: бесплатно, 6+
Фото: Instagram / @azzurro.cafe

 

Выставка «Женский взгляд - цвет радости»

 

Древняя Русь, Иллирия, Римская империя, Венецианская республика - действие на картинах Татьяны Стрежбецкой происходит в разных странах и эпохах, однако неизменно в центре ее внимания остается женщина. Берясь за очередное полотно, автор словно становится глазами и душой своих персонажей, воспринимая действительность через их судьбы, характеры и настроения.

Созданию произведений всегда предшествует серьезная подготовка: художница тщательно исследует исторический контекст, разбирается, как выглядели и о чем думали люди в тот или иной период. Работы Стрежбецкой впечатляют глубиной и композиционной остротой. Выставку можно увидеть в галерее «Мастерская художника», расположенной на территории творческого кластера «Артмуза».

Где: 13 линия В.О., 70-72

Когда: 14, 15 и 16 ноября с 11:00 до 22:00

Сколько: бесплатно, 12+

Фестиваль сладостей «Будет Сладко»

 

Второй по счету фестиваль сладостей «Будет Сладко» пройдет в Петербурге 11 ноября. Гости смогут попробовать необычные десерты, купить мед разных сортов и узнать, что сладости бывают не только вкусными и красивыми, но и полезными. Кондитеры приготовят сыроедческие и диетические конфеты, а также разыграют наборы среди зрителей.

Партнер праздника, копания по производству японских сладостей Okasi, проведет беспроигрышный конкурс с вкусными призами. На творческих мастер-классах сладости станут источником вдохновения: участники будут валять их из войлока, лепить из полимерной глины и рисовать. Желающие распишут пряники, приготовят шоколадную пиццу и создадут мороженое во время азотного шоу.

Где: Торгово-развлекательный комплекс «Монпансье» - Планерная улица, 59

Когда: 11 ноября с 11:00 до 20:00

Сколько: бесплатно

Фото: sabotage-life.ru

 

Выставка «Вдоль Великого шелкового пути»

 

Во II веке до нашей эры Великий шелковый путь соединил Европу и Азию. Он не только стал торговым маршрутом, но и позволил проживавшим вдоль него народам осознать имевшиеся между ними ментальные различия. В наши дни в связи с созданием транспортного коридора «Европа - Западный Китай» вновь актуально говорить о необходимости ведения диалога между представителями разных рас и религий.

Подчеркнуть важность решения этой задачи призван проект «Вдоль Великого шелкового пути». Выставка объединяет около 100 художников из России, Китая и Италии. Они представляют не только Запад и Восток, но и три религии - христианство, буддизм и мусульманство. В экспозицию входят совершенно разные произведения - от традиционной китайской живописи до западноевропейского дизайн-арта. С работами можно познакомиться в галерее Design Club («Дизайн Клаб») и на площадке «Угол», расположенных в «Артмузе».

Где: 13 линия В.О., 70-72

Когда: до 18 декабря с 11:00 до 22:00

Сколько: бесплатно, 6+

Фестиваль «Единство народов России в культурном пространстве единой страны»

 

С 3 до 12 ноября на Казанской площади проходит городской фестиваль с народным колоритом. Гостей ждет увлекательный экскурс в историю и традиции России, викторины, мастер-классы, уроки кузнечного ремесла и выступления артистов. Каждый день фестиваля станет особым событием, гостей ждут развлечения, в которых органично сплетутся традиции и современность.

Например, вас научат как старинному рукоделию - плетению поясов, так и современному ремеслу - скрапбукингу. В дни работы фестиваля на Казанской площади проходит ярмарка. Здесь всех угощают блюдами русской кухни и дают на пробу специалитеты народов разных регионов страны. На прилавках выстроились сувениры, подарки, травяные сборы, мед, орехи и многое другое. На сцене гостей развлекают солисты театра «Рок-опера», исполнители народных песен и эстрадных шлягеров.

Где: Казанский собор

Когда: до 12 ноября с 11:00 до 21:00

Сколько: бесплатно, 6+

Фото: vk.com/festivalsozidanie

 

Выставка «Эксперимент и традиция в творчестве Дмитрия Кустановича»

 

Ориентируясь на классические живописные приемы, Кустанович экспериментирует с формой, цветом и фактурой, что влечет за собой интереснейшие пространственно-композиционные метаморфозы. В его пейзажах присутствует незримая связь с полотнами передвижников и мастеров-академистов конца XIX столетия.

Художник не интересуется злободневными темами, создавая искусство вневременное, чистое и самоцельное. Он говорит о вечных ценностях, акцентируя зрительское внимание на светлых сторонах повседневной жизни. В Галерее Кустановича можно приобрести понравившееся произведение, авторскую репродукцию с оригинальной подписью и сувенирную продукцию.

Где: Большая Конюшенная, 11 (второй двор Капеллы)

Когда: до 3 декабря с 12:00 до 20:00

Сколько: бесплатно

Выставка «Солнечный край»

 

В галерее «Ц», расположенной в творческом кластере «Артмуза», представлены живые энергичные полотна Зазы Харабадзе - атмосферные петербургские пейзажи, эмоциональные портреты, яркие натюрморты, ритмичные абстракции. В каждой работе автор делится открытым радостным восприятием действительности.

Впечатления от натуры он передает с помощью уверенных мазков и смелой цветовой палитры. В произведениях Харабадзе ощущается влияние наследия импрессионистов и абстракционистов, а также отзвуки живописных традиций национальной школы Грузии.

Где: 13 линия В.О., 70-72

Когда: до 17 ноября с 11:00 до 22:00

Сколько: бесплатно, 6+

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