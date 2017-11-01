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В Петербурге открылась масштабная выставка с уникальными экспонатами PROКОСМОС

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© Фото: организаторы выставки

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Жители и гости Северной столицы могут посетить ее в пространстве Nautilus на В.О. с 1 по 30 ноября.

В Петербурге открылась масштабная выставка с уникальными экспонатами PROКОСМОС. Жители и гости Северной столицы могут посетить ее в пространстве Nautilus на Васильевском острове с 1 по 30 ноября.

Здесь представлены все достижения космонавтики: от первых шагов в освоении космоса до покорения других планет. Всего более двухсот экспонатов, многие из которых выставляются впервые: первый спутник ПС-1 с парашютом, луноход и ракета-носитель «Энергия» в натуральную величину, скафандры космонавтов и личные вещи отцов российской космонавтики - Константина Циолковского и Сергея Королева.

Фото: организаторы выставки
 

«PROКОСМОС начинается с первого спутника ПС-1 - так как космическая эра началась именно с его запуска в 1957 году, и сегодня мы отмечаем большой юбилей этого события. В честь него и была открыта выставка, которую нужно смотреть очень внимательно. PROКОСМОС - выставка деталей: вокруг каждого музейного предмета есть своя история, свой небольшой рассказ», - рассказал историк, заместитель директора Музея космонавтики Вячеслав Климентов

Гостей выставки ждет обширная познавательная программа: кинопоказы, встречи с космонавтами и лекции ведущих ученых, экскурсии для школьников и сферический планетарий. А также интерактивные зоны: гости смогут виртуально выйти в открытый космос в VR-очках, пройти космический квест, позаниматься на космических тренажерах, а затем - подать заявку в пункте приема в космонавты. Кроме того, PROКОСМОС проведет викторину: самые удачливые посетители выиграют поездку на космодром.

Две сотни экспонатов выставки PROКОСМОС складываются в подробную историю о космических достижениях Советского Союза и России. Обширная коллекция из музея космонавтики и ракетно-космических предприятий России охватывает пять важнейших разделов:

1) Мечты о космосе. Полет в космос немыслим без ракет - к такой идее в XIX веке пришел основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. На выставке гости увидят труды, книги и модели гения. Также здесь покажут оригинальные ранние работы художников-космистов «Амаравелла», которые исповедовали идеи о единстве космоса, природы и человека.

2) Человек-творец-создатель, гений инженерной мысли. Середина ХХ века была временем открытий для нашей космонавтики. Выставка PROКОСМОС позволит прикоснуться к легендам: здесь представлены вещи отца советской космонавтики Сергея Королева, макеты корабля «Восток», ракетных двигателей и первых спутников.

3) Пилотируемая космонавтика. Технологии развивались стремительно: период с 70-х годов XX века до начала XXI века смело можно назвать временем активного освоения космоса. В этой части экспозиции гости рассмотрят макеты космических кораблей, стыковочный модуль орбитального корабля-ракетоплана «Буран», скафандр «Сокол», барокамеру «Кубышка» и различные предметы космического быта: от зубной пасты до стола на МКС.

4) Лена, Марс, Верена и далее. Человечество готовится к покорению других планет. В экспозицию вошли первые автоматические межпланетные станции: аппараты серии «Венера» и участники программы по исследованию Марса «Фобос». 

5) Космос будущего. Человек готовится колонизировать Марс и полететь на Альфа Центавру. PROКОСМОС рассказывает о новейших программах по освоению космоса: разработках космической науки для исследования Луны и планет Солнечной системы и тренажерах, которые ученые создали для долгого пребывания вне Земли.

Проект проходит при поддержке московского «Мемориального музея космонавтики», корпорации «Роскосмос» и социальной сети «ВКонтакте» в честь празднования 60-летия начала космической эры человечества.

«Космос - одна из важнейших тем для пользователей ВКонтакте. Год назад вместе с Роскосмосом мы запустили специальный проект. Пользователи следят за главными новостями сферы и даже общаются с космонавтами в сообществе ВКосмосе. А совсем скоро членом экипажа МКС станет робот Спотти - первый в истории космобот. Это будет ещё один шаг, сокращающий расстояние между орбитой и пользователями. Поэтому мы не только выступили информационными партнёрами выставки, но и предоставили материалы. К примеру, каждый желающий сможет увидеть сериал о подготовке Спотти к полету на орбиту», - отметил пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.

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