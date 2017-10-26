Петербуржцев приглашают на цикл лекций и экскурсий «Стравинский в Мариинском театре». В цикл также входит премьера балета «Петрушка» и встреча с хореографом-постановщиком Владимиром Варнава.

В 2017 году вся культурная общественность отмечает 135-летие со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского. Объявленный Год Стравинского в России – повод не только к исполнению музыки композитора, но и к изучению его удивительного, покрытого тайнами, творческого пути.

«Законодатель музыкальных мод», «человек тысячи и одного стиля», «композитор-хамелеон» − так его называли еще при жизни за необычайное разнообразие творчества. Цикл «Стравинский в Мариинском Театре» в школе Maters посвящен разным аспектам творческого пути Стравинского, его частной жизни и культурному контексту его произведений.

7 ноября 2017 (Мариинский театр)

Цикл открывает экскурсия «Мариинский театр глазами Игоря Стравинского». Как в годы юности композитора выглядела Театральная площадь и сам театр, кто в нем работал, какие шли спектакли, город вокруг, петербургские адреса, коллеги и друзья, связанные с театром – обо всем этом расскажет Анна Петрова, редактор Издательского отдела Мариинского театра.

14 ноября 2017 (Школа Masters)

Лекция «Петрушка» и «Пульчинелла». Петрушка и Пульчинелла, герои таких разных балетов Стравинского, – персонажи-братья. Что их объединяет? Почему в начале ХХ века возникает интерес к герою-кукле? Философские размышления о человеке-марионетке, актере-марионетке и спектакли о персонаже русского народного театра и маске итальянской комедии дель арте – звенья одной цепи? Генезис образов: персонаж русского народного театра и маска комедии дель арте.

Ответы на все эти вопросы даст Ольга Кузнецова, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, доцент Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

19 ноября 2017

Премьера балета «Петрушка» (Новая сцена Мариинского Театра). После премьеры состоится творческая встреча с хореографом-постановщиком – Владимиром Варнава.

28 ноября 2017 (Новая сцена Мариинского Театра)

Лекция «Новые технологии в новом театре». Экскурсия и творческое задание на Новой сцене Мариинского театра. Лектор – Марианна Голубева.

Записаться на курс можно на официальном сайте школы Maters. Стоимость всего цикла лекций и экскурсий, а также билета на балет «Петрушка» - 7500 рублей. Количество мест ограничено.