В Петербурге 8-9 ноября пройдет VII Международный партнеринг-форум - Life Science Invest. Partnering Russia. Он традиционно объединит специалистов в области «наук о жизни», представителей власти, топ-менеджеров ведущих компаний отрасли, руководителей и преподавателей вузов.

При этом форум – не только площадка для обмена информацией, формального и неформального общения представителей отрасли. Прежде всего, это возможность для специалистов публично сформулировать и транслировать на целевые аудитории (власть, образовательное сообщество и СМИ) свое видение образа будущего. В центре внимания сессий и круглых столов вопросы межотраслевого взаимодействия и конвергенции наук, подготовка широкого спектра кадров для индустрии, оптимизация общей экосистемы фармацевтической отрасли и правовое регулирование.

В рамках форума участникам представят уникальную коммуникативную платформу, которая связывает фармацевтические компании, студентов и преподавателей – как вузов, так и школ. Кроме того, состоится подписание ряда соглашений, в том числе – в сфере международного сотрудничества.

«Форум - площадка для обмена опытом и информацией, оценками состояния отрасли. Здесь формулируют прогнозы и проверяют их актуальность», - отметил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин.

«Куда движется сфера Life Science, как меняются ее компоненты, какие вызовы стоят перед специалистами, а какие задачи стоят перед людьми, принимающими решения? Ключевые спикеры форума – носители этого понимания», - уверен председатель правления союза «Медико-фармацевтические проекты – XXI век» Захар Голант.

При этом партнеринг-форум не имеет конференционной направленности. Его программа сконцентрирована на живом общении участников. Также, в отличие от специализированных конференций, он получает широкое освещение в средствах массовой информации. Подробную информацию о регистрации и программе форума можно найти на официальном сайте форума.