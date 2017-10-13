В Петербурге с 28 октября по 19 ноября покажут лучшие мультфильмы со всего мира. В киноцентре «Родина» и «Эрарте» пройдет XV Международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение».

Дата начала фестиваля не случайна - 28 октября мир празднует Международный день анимации. Именно в этот день, в 1892 году французский художник и изобретатель Эмиль Рено впервые продемонстрировал свое изобретение - «оптический театр», ставший аналогом первой мультипликации в мире.

В этом году искусству анимации исполняется 125 лет, а фестиваль «Мультивидение» проходит в Северной столице в пятнадцатый раз. Петербуржцы и гости города смогут увидеть и по достоинству оценить лучшую новейшую мировую анимацию, фильмы-призеры самых крупных мировых анимационных фестивалей, сногсшибательные мультипликационные истории со всего света – как для взрослых, так и для самых маленьких зрителей.

В этом году фестиваль получили более 1700 заявок из 88 стран мира: Россия, Франция, США, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Хорватия, Эстония, Япония, Корея, и даже экзотические Сингапур и Колумбия. Всего в конкурс отобраны 162 работы. И еще 25 будут показаны на выставке анимационного видеоарта и видеоинсталляций в музее «Эрарта».

Почти месяц на основной площадке фестиваля, в киноцентре «Родина» будут показывать тематические сеансы – юмор в анимации, психоделические мультфильмы, мультфильмы о животных, новые и старые сказки, и, конечно, мультфильмы о любви. И по давней традиции, здесь же состоится объявление победителей фестиваля и показ «горячей десятки» - фильмов победителей этого года. Подробная программа - на официальном сайте фестиваля.