Группа The Hatters представит новые треки на большом концерте в клубе A2

Группа The Hatters 4 ноября представит новые треки на большом концерте в клубе A2. Музыканты обещают песни в своем фирменном «русско-цыганском алкохардкоре на душевных инструментах» в неожиданном сопровождении оркестра.

Более того, зрителей ждет эксклюзивное световое шоу и Little Big Family в качестве специальных гостей. Это будет поистине жаркий концерт!

Каждый зритель, купивший билет категории VIP, сможет принять участие в розыгрыше классного мерча от The Hatters! Розыгрыш состоится 4 ноября перед концертом, так что для 50 счастливчиков этот незабываемый вечер начнется с приятных и неожиданных подарков!

The Hatters - молодой петербургский коллектив, зародившийся в среде артистов театра «Лицедеи», татуировщиков и видео-блоггеров, меньше чем за год сумел получить статус самых многообещающих дебютантов последних лет. Группа заявила о себе в феврале 2016 года, выложив в сеть первую песню «Russian Style», а уже летом 2016 года отправилась в тур по России покорять большие фестивали.

Их клипы берут в ротацию зарубежные телеканалы, им аплодировал патриарх балканской музыки Горан Брегович, они с легкостью собрали полный аншлаг на первом концерте, а их песни успешно звучат на радиостанциях.

Купить билеты можно на официальном сайте клуба

Где: A2 Green Concert - проспект Медиков, 3

Когда: 4 ноября, начало в 20:00

Сколько: от 1200 рублей, 16+