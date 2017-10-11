В Петербурге пройдет известный мастер-класс кинооператора Александра Носовского

В Петербурге 21-24 октября пройдет известный мастер-класс кинооператора Александра Носовского "Увидеть свет", посвященный художественному освещению в фотографии и кино.



Автор и ведущий мастер-класса, который успешно проходит по всей России и странам СНГ, оператор и художник Александр Носовский, преподаватель киношколы им. А.Митты, член Союза Кинематографистов и оператор более чем 30 известных кинокартин (в том числе "Нулевой километр", "Железнодорожный романс", "Кто, если не мы").

В рамках мастер-класса будут и теоретические, и практические занятия. Ознакомиться с программой и приобрести билеты на мастер-класс можно по этой ссылке.

Время и место проведения:

21 октября с 13:00 до 20:00 и 22 октября с 11:00 до 18:00: киностудия «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10.



23 октября с 11:00 до 19:00 и 24 октября с 11:00 до 19:00: ЛТВИ «Арт-измерение», Литейный проспект, 28 (вход с Артиллерийского переулка, 1).