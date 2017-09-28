На Новой сцене Александринки 3 октября покажут фильм "Министр"

На Новой сцене Александринского театра 3 октября пройдет премьера итальянского фильма "Министр". Таким образом во втором осеннем месяце возобновится программа "Кино в театре", в рамках которой будет показано лучшее российское, европейское и фестивальное кино.

По словам критиков, "Министр" - это как "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе и "Резня" Романа Полански вместе взятые - оторваться невозможно. Комедия, получившая приз зрительских симпатий Российско-итальянского кинофестиваля RIFF, новое слово в жанре политической сатиры.

Элегантная история, оставляющая послевкусие приятной светской беседы, не так легка, как кажется на первый взгляд. Джорджо Амато удалось удивить и своих героев, и зрителей и заставить задуматься о том, что касается всех нас, ведь история "Министра" могла произойти в любой гостиной мира.

Сюжет фильма: Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес - обратиться за помощью к министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально, лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит… но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.

Фестивали и награды:

- Российско-итальянский кинофестиваль RIFF (приз зрительских симпатий)

- Премия Raf Vallone за лучший фильм 2016 года и лучшую режиссуру

- Премия Международного кинофестиваля в Саленто

- Премия Prato Film Festival

Фильм покажут на итальянском языке с русскими субтитрами. В зале всего 80 мест, билеты лучше покупать заранее на сайте театра.

Где: наб. реки Фонтанки, 49А

Когда: 3 октября, начало в 19:30

Сколько: 350 рублей