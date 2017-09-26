Петербуржцев приглашают на бесплатную встречу с Дмитрием Быковым. Известный писатель, журналист и литературный критик 3 октября выступит в Доме книги на Невском проспекте.
Писатель презентует свой новый роман "Июнь", состоящий из трех частей: трагикомедии о юном поэте, драмы советского журналиста и сказки о сумасшедшем ученом.
Прийти на встречу с писателем и задать ему вопросы могут все желающие. Быков расскажет о своих литературных планах и раздаст автографы.
Где: Невский проспект, 28, первый этаж, зал искусств
Когда: 3 октября, начало в 19:00
Сколько: бесплатно