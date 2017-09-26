С 10 октября в Петербурге начнется акция «Открытая библиотека»

С 10 октября в Петербурге начнется культурно-благотворительная акция «Открытая библиотека». В рамках акции горожане смогут взять почитать любую книгу из стеллажей, установленных в шести крупнейших торговых центрах Северной столицы. Об этом сообщает «Собака.ru».

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Книги можно будет найти в ТЦ Галерея, ТЦ Мега Парнас, ТЦ Мега Дыбенко, ТЦ Европолис, ТЦ Толстой сквер и ТД Пассаж. Любой желающий также сможет положить свои книги на полки шкафов, если издания соответствуют правилам проекта.

«Открытая библиотека» - первый в России системный буккроссинг, целью которого является привлечение внимания читателей к книгам как к культурному достоянию, а также мотивирование на чтение и открытие доступа к книгам детей.

По этой причине определенную часть книг в стеллажах составляют именно детские издания», - отметила автор проекта и основательница благотворительного издательства Татьяна Покопцева, при поддержке которого проходит акция.