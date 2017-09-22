Российский этнографический музей приглашает на "День открытых дверей". Это возможность узнать, какие экскурсии, лекции, занятия и мастер-классы предлагает музей, всего за один день. В течение дня посетителей ждет увлекательная экскурсионная и игровая программа.

В залах музея можно увидеть необычные и загадочные предметы быта, костюмы и маски, магические амулеты, старинные игрушки и многое другое. Для детей организуют игровые занятия, главными персонажами которых станут сказочные герои. Взрослые смогут заглянуть в сокровищницу музея, Особую кладовую; увидеть драгоценности князя Лянчжуана на выставке «Императорский вкус: искусство при дворах князей императорской крови Китая в XV веке».

День открытых дверей поможет учителям и воспитателям запланировать посещение музея для своих студентов, школьников и воспитанников детских садов; справочная информация будет доступна в виде листовок. В течение дня будет работать Школа ремесел, в которой каждый сможет сделать себе на память этнографический сувенир.

Подробная программа на официальном сайте музея

Где: Инженерная улица, 4/1

Когда: 24 сентября с 11:00 до 18:00

Сколько: до 500 рублей