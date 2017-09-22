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Художник Джоэл Бергнер и дети создадут в Петербурге огромную картину на спортивной площадке

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© Фото: Евгений Мироненко / страница в Facebook

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Социальная программа также включает мастер-класс по Кроссфиту - RED TOWER CrossFit.

Всемирно известный уличный художник и педагог Джоэл Бергнер (Joel Bergner) с командой молодых ребят, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, а также волонтерами сети отелей Park Inn by Radisson создадут в Петербурге огромную картину на спортивной площадке.

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Социальная программа «Добавляем краски в жизни» (Adding Color to Lives) также включает мастер-класс по Кроссфиту - RED TOWER CrossFit. Мероприятие начнется 25 сентября в 11:30 по адресу: Гатчинская улица, дом 22.

В проекте примут участие ребята из социального приюта «Транзит» – социально-реабилитационного центра для молодежи Петербурга, а также члены подростково-молодежного клуба «Звездочка» Петроградского района. Всех гостей ждет интересная программа, фуршет и подарки.

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