На крыше отеля Введенский 25 сентября покажут спектакль «Мертвые души»

На крыше отеля Введенский - Nevesomost - 25 сентября в 19:00 покажут спектакль «Мертвые души». Здесь есть навес от дождя, тепловые пушки, уютные пледы и бар с горячими напитками.

В моноспектакле Леонида Таранова по произведению Николая Гоголя представлена пестрая галерея характеров, на первый взгляд, гротесковых комедийных монстров, однако… Вполне узнаваемых – патологических врунов, вороватых чиновников, скряг и сытых обжор, но громогласно обличающих всех и вся (у себя дома за сытным обедом).

А дамы? Ну, как же без них? Появятся. Разные. И с умом и без, но с «чувствами». Весь этот город N (а, по существу, «Миргород», город мира) представляет и комментирует остроумный, ироничный автор, вернее «лицо от автора». Он создает атмосферу смехового зрелища. Его образ подводит нас к мысли: «Ба! Знакомые все лица» Одним словом, будет с ними весело встретиться и, может быть,… чуть-чуть узнать в них самих себя. Все действующие лица исполняет артист Леонид Таранов.

На крыше строго ограничено количество мест, всего 100, поэтому лучше приобретать билеты заблаговременно.