На Новой Голландии 24 сентября пройдет последний бесплатный концерт сезона

На Новой Голландии 24 сентября в 20:00 пройдет последний бесплатный концерт сезона. На сцене во дворе «Бутылки» выступит группа «Василий Зоркий & The Ladies». Об этом сообщается на официальной странице Новой Голландии «ВКонтакте».

Коллектив под руководством музыканта, режиссера, креативного директора Пикника «Афиши» Василия Зоркого состоит из певиц и актрис Манижи, Мириам Сехон, Даши Чаруши Надежды Грицкевич (Наадя) и Юлии Александровой в сопровождении духовой секции и народного артиста РФ виолончелиста Бориса Андрианова.

Впервые группа собралась на «Кинотавре», однако состав исполнителей меняется каждый концерт, а в репертуаре - песни участников и главные хиты XX века - так что ни одно выступление не похоже на предыдущие. Вход на концерт свободный.