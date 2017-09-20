На Новой сцене Александринки 21, 23 и 24 сентября пройдут последние в этом сезоне кинопоказы. Это единственная возможность побывать на крыше самого современного театра Петербурга, которая в обычное время закрыта для посетителей. Расписание показов:

21 сентября пощекочем нервы на THRILLER SHORTS. Семь короткометражек - семь оттенков триллера, удивительного жанра, заставляющего нас нервно и радостно ерзать в креслах.

23 сентября будем смеяться на COMEDY SHORTS. Восемь смешных и мудрых фильмов о любви и сексе, семье и друзьях, братстве и измене. Странные психоаналитики, неверные мужья, загадочные красотки, зловещие незнакомцы – лучшие герои анекдотов встречаются в коллекции маленьких, но удаленьких кинокомедий.

Закрывает сезон подборка короткометражных фильмов с лучших мировых кинофестивалей FESTIVAL HITS, которая пройдет 24 сентября. Участники Каннских секций Cinefondation и «Двухнедельник режиссеров», крупнейшего американского смотра SXSW в Остине, амстердамского Cinekid и Московского международного кинофестиваля складываются в разноцветную карту кинематографического мира.

Не упустите последнюю возможность попасть на крышу Александринского театра и насладиться лучшим мировым кино! В наличии теплые пледы и горячие напитки в баре. В случае дождя показы проходят в уютном медиацентре Новой сцены. На крыше всего 60 мест, билеты лучше покупать заранее на сайте театра.

Где: наб. реки Фонтанки, 49А

Когда: 21, 23 и 24 сентября, начало в 20:00

Сколько: 400 рублей