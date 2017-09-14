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В Ботаническом саду Петербурга пройдет "НеобыЧАЙный" фестиваль

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© Фото: vk.com/botsad_spb
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    Его главными темами станут экология среды, экология души и экология уюта.

    В Ботаническом саду Петербурга 23 и 24 сентября пройдет "НеобыЧАЙный" фестиваль. Его главными темами станут экология среды, экология души и экология уюта. В течение двух дней всех пришедших ждут образовательная программа "EcoPlant", уличные театрализованные представления, выступления музыкантов, а также осенние чайные церемонии.

    "EcoPlant" - событие, посвященное году экологии. Уникальные мировые коллекции растений Ботанического сада, собранные на одной территории, дадут возможность показать все разнообразие взаимоотношений живых организмов планеты. В рамках лектория выступят ведущие специалисты в области ботаники и экологии, гостей фестиваля ждут познавательные и увлекательные рассказы о взаимоотношениях в природе в древние времена и сейчас, об экологии грибов и высших растений, о жизни в Антарктиде и тропических лесах.

    Театральная программа "НеобыЧАЙного сада" - масштабный арт-проект под открытым небом, в рамках которого пройдут встречи с бродячими сказочниками, уличные спектакли для детей и взрослых, а также разнообразные мастер-классы. Посетители смогут побывать в саду Скульптуры и Отдыха в компании самых настоящих живых статуй, окунуться в атмосферу народного карнавала и заглянуть в мультипликационную юрту-кинозал.

    Будут на фестивале и именитые живописцы и мультипликаторы – Елена Альфа-Центаврова, Кирилл Миллер, Андрей Бахурин и Андрей Свирский. Они устроят настоящий "фьюжн"- битву художников, когда полотна создаются на глазах у зрителей под живую музыку. Откроет мероприятие артист Анвар Либабов, известный по сотрудничеству с театром "Лицедеи" и множеству работ в кино и театре.

    В музыкальной программе фестиваля найдется место и классике, и джазу, и электронике, и этнической музыке, и известным рок-коллективам. Выступят группы S.P.O.R.T., "АлоэВера", Yarga Sound Systems, "Оле Лукойе" и многие другие.

    Чайные церемонии – самое уютное событие насыщенной двухдневной программы. Знакомство с чайными растениями и чайными традициями разных стран. Многообразие площадок, а значит, и напитков, которые можно попробовать - от пряной масалы до русского иван-чая из самовара, китайского улуна или японской сентя. В оранжереях можно будет увидеть живой куст камелии китайской и услышать много интересных рассказов о растениях.

    Стоимость билетов - от 300 до 600 рублей.

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