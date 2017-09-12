В Эрмитаже 20 сентября стартует цикл лекций об искусстве. Всем желающим за символическую плату будут рассказывать о происхождении живописи, о творениях легендарных мастеров в разных странах и о многом другом. Об этом сообщается на сайте "Piter.my".

Последняя лекция в рамках специального цикла пройдет 31 октября. Все лекции организованы в Главном штабе, начало в 19:00, стоимость билетов - от 100 до 170 рублей. Расписание:

20 сентября 2017, 19:00 - Происхождение искусства

21 сентября 2017, 19:00 - Искусство Византии V–VIII вв.

26 сентября 2017, 19:00 - Искусство Голландии XVII в. Портрет. Пейзаж

27 сентября 2017, 19:00 - Эпоха неолита и бронзы

28 сентября 2017, 19:00 - Искусство Византии IX–XV вв.

3 октября 2017, 19:00 - Искусство Голландии XVII в. Бытовой жанр. Натюрморт

4 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Египта (Древнее царство)

5 октября 2017, 19:00 - Искусство раннего Средневековья

10 октября 2017, 19:00 - Искусство Голландии XVII в. Рембрандт

11 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Египта (Среднее и Новое царство)

12 октября 2017, 19:00 - Искусство средневековой Европы XI–XII вв. Романский стиль

17 октября 2017, 19:00 - Искусство Франции XVII в.

18 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Египта периода Амарны

19 октября 2017, 19:00 - Искусство средневековой Европы XIII–XV вв. Готика

24 октября 2017, 19:00 - Искусство Франции XVIII в.

25 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Шумера и Аккада

26 октября 2017, 19:00 - Искусство Италии XIII–XIV вв. Проторенессанс и интернациональная готика

31 октября 2017, 19:00 - Искусство Англии XVII в.