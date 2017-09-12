В Эрмитаже 20 сентября стартует цикл лекций об искусстве. Всем желающим за символическую плату будут рассказывать о происхождении живописи, о творениях легендарных мастеров в разных странах и о многом другом. Об этом сообщается на сайте "Piter.my".
Последняя лекция в рамках специального цикла пройдет 31 октября. Все лекции организованы в Главном штабе, начало в 19:00, стоимость билетов - от 100 до 170 рублей. Расписание:
20 сентября 2017, 19:00 - Происхождение искусства
21 сентября 2017, 19:00 - Искусство Византии V–VIII вв.
26 сентября 2017, 19:00 - Искусство Голландии XVII в. Портрет. Пейзаж
27 сентября 2017, 19:00 - Эпоха неолита и бронзы
28 сентября 2017, 19:00 - Искусство Византии IX–XV вв.
3 октября 2017, 19:00 - Искусство Голландии XVII в. Бытовой жанр. Натюрморт
4 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Египта (Древнее царство)
5 октября 2017, 19:00 - Искусство раннего Средневековья
10 октября 2017, 19:00 - Искусство Голландии XVII в. Рембрандт
11 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Египта (Среднее и Новое царство)
12 октября 2017, 19:00 - Искусство средневековой Европы XI–XII вв. Романский стиль
17 октября 2017, 19:00 - Искусство Франции XVII в.
18 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Египта периода Амарны
19 октября 2017, 19:00 - Искусство средневековой Европы XIII–XV вв. Готика
24 октября 2017, 19:00 - Искусство Франции XVIII в.
25 октября 2017, 19:00 - Культура и искусство Древнего Шумера и Аккада
26 октября 2017, 19:00 - Искусство Италии XIII–XIV вв. Проторенессанс и интернациональная готика
31 октября 2017, 19:00 - Искусство Англии XVII в.