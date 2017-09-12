В оранжерее Таврического сада 27 сентября устроят вечеринку «Movie Sounds». Здесь зазвучат мелодии из любимых кинофильмов в исполнении Olympic Brass.

Петербургский коллектив объединил музыкантов, представляющих классические и джазовые школы. Репертуар музыкантов включает разнообразные жанры: от классической музыки и джаза 30-х годов до балканских композиций и модного фанка.

В этот раз команда отправит гостей в путешествие по классике отечественного и зарубежного кино, исполнит мелодии из «Операции Ы», «Шерлока Хомса», «Кин-дза-дзы», «The pink panther», «Pirates of the Caribbean», «James Bond» и других любимых киношедевров.

Концерт пройдет в рамках проекта «Петербург со смыслом», средства от реализации билетов идут на поддержку деятельности АНО «Волшебный Дирижабль» и на проект профессиональной ориентации для ребят из Никольского детского дома.

Алексей Степанов, художественный руководитель ансамбля Olympic Brass считает, что музыка – это фантастическое искусство, которое обращается напрямую к человеку, без слов, к его душе. «Я надеюсь, что наши концерты помогают хотя бы на время отвлечься и просто увидеть улыбки окружающих, потанцевать, почувствовать, что ты не один и вокруг тебя неравнодушные люди. Такие проекты заставляют вполне благополучных людей оглянуться вокруг, задуматься, что, возможно, необходима и твоя помощь», - сказал он.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Оранжерея Таврического сада

Когда: 27 сентября, начало в 20:00

Сколько: 650 рублей (цена включает welcome drink), 18+