На крыше отеля Введенский 13 сентября покажут спектакль "Письма нелюбимых"

На крыше отеля Введенский - Nevesomost - 13 сентября в 19:00 покажут спектакль "Письма нелюбимых". Актеры ведущих петербургских театров Александр Мицкевич (Александринский театр) и Данил Мухин (МДТ - Театр Европы) будут читать стихи, петь, рассказывать истории и размышлять об искусстве.

В основе спектакля произведения Гребенщикова, Буковски, Довлатова, Бродского, Леннона, Гришковца, Володина, Быкова, Пастернака, Блока, Гумилева, Мандельштама и Маяковского. Это история о самых дорогих и важных для каждого вещах - о наших любимых, о Родине, о потерях и счастье.

История, рассказанная словами великих поэтов и писателей. Это честный и прямой рассказ о том, что в несовершенном мире, где каждый из нас пытается найти свое место, главное - это любовь. И ясное осознание того, какая же нам досталась страна и время. История, рассказанная с юмором и надеждой.

На крыше есть навес от дождя, уютные пледы и тепловые пушки, а также бар и ресторан. На крыше ограниченное количество мест, лучше приобретать билеты заблаговременно.