В Петербурге 23 сентября пройдет вечеринка OFF: Roots United 8 years. Гостей ожидают три сцены, outdoor зона и впечатляющие арт-локации, созданные командой художников проекта.

По случаю дня рождения формации Roots United на вечеринку высадится десант из семи зарубежных артистов. Остальные слоты программы займёт расширенный состав друзей и резидентов, сплотившихся за восьмилетнюю историю Roots United.

Концепция оформления главной сцены праздничного OFF отдана в разработку петербургско-московскому тандему 2A Production и True Light Crew, успешно реализовавшему проект стейджа Boiler Room на Present Perfect Festival этим летом.

Комбинация артистов Powell, Alessandro Adriani, An-I обусловлена установившейся гегемонией EBM и cold-wave звучания, представители которого уже появлялись в лайн-апах Roots United этого года. Вспоминаем Das Ding, Unit Moebius, Inga Mauer или Silent Servant.

Следующая по площади, но не по значению, сцена уходит в распоряжение еще одного интернационального трио. DJ Haus – британский хаус диджей, серьезно преуспевший в управлении импринтом Unknown to The Unknown. DJ Overdose – специалист по электро и универсальный продюсер с каталогом изданий на дюжине топ-лейблов от L.I.E.S. до Viewlexx. David Vunk – босс Mustache records готовит дарк-диско сет со свойственной только ему выразительностью за пультом. Последние двое – представители классического голландского звучания.

Особый гость – DJ Jus Ed, дип хаус солдат, один самых уважаемых артистов американской сцены, владелец лейбла Underground Quality в свое время открывший миру Нину Кравиц и Антона Запа – выступит с утренним трехчасовым сетом на третьей сцене события.