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ТРЦ «Галерея» с 15 сентября захватят огромные фигуры из Лего

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© Фото: организаторы мероприятия
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    Здесь откроется всемирно известная выставка «Искусство Лего».

    Третий этаж ТРЦ «Галерея» с 15 сентября захватят огромные фигуры из Лего. Здесь откроется всемирно известная выставка «Искусство Лего». Она уже успела покорить сердца миллионов посетителей в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах. Входит в десятку самых успешных и зрелищных Выставок года по версии канала CNN. В Петербурге выставка будет работать до 1 ноября.

    «Искусство Лего» - это современное искусство, доступное взрослым и детям. На своей выставке, занимающей 1700 кв. метров, художник создал необычный и захватывающий мир, созданный из легендарных кубиков.

    В экспозиции представлено более 80 масштабных произведений искусства, среди которых классика мирового культурного наследия, портреты знаменитостей, любимые персонажи кино, герои мультфильмов, а также авторские работы.

    На выставке можно будет увидеть воссозданные из легендарных кубиков: портрет Энди Уорхола, Боба Дилана и даже Микки Мауса. Кроме того, здесь представлены реплики шедевров мирового искусства, среди которых «Девушка с жемчужной сережкой» (Ян Вермеер), «Звездная ночь» (Ван Гог), «Джоконда» (Леонардо да Винчи), «Автопортрет» (Рембрандт), «Крик» (Мунк), «Венера Милосская» (Александрос) и многие другие.

    Автор-создатель выставки – Натан Савайя, известный художник из Нью-Йорка. Он первым перевернул отношение к конструктору Лего исключительно как к игрушке, используя кубики в создании своих произведений. «Мне очень нравится простота кубиков – правильные углы, прямые линии, четкий контур. И как со многими вещами в жизни, здесь всё зависит от точки зрения и найденного ракурса. Вблизи эти кубики кажутся понятными и одинаковыми, однако стоит посмотреть издалека, и прямые углы превращаются в изгибы, а кубики – в полноценные фигуры», - заявил Натан Савайя.

    Как и многие дети, художник с детства играл в Лего, но, в отличие от большинства, Натан никогда не переставал создавать новые миры из элементов конструктора. «Я начал этим заниматься, чтобы избавиться от стресса, с которым постоянно сталкивался, работая юристом на Манхэттене. Я строил скульптуры из детских игрушек, в том числе сделал свой автопортрет из кубиков. Лего – это целый мир, неповторимый и сложный, и вы можете убедиться в этом сами!» - также рассказал он.

    Территория выставки разделена на несколько тематических залов, среди которых «Мастерская художника», «Мировая культура» и зал под названием «Эмоции и состояния». Кроме того, в интерактивной части павильона организована территория свободного творчества – тонна маленьких кубиков в полном распоряжении посетителей. Наиболее интересные по художественному замыслу объекты, собранные гостями выставки, будут представлены в отдельной галерее.

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