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На крыше отеля Введенский 11 сентября выступит Квартет саксофонистов

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© Фото: организаторы мероприятия

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Это коллектив профессиональных молодых музыкантов, основанный в 2012 году.

На крыше отеля Введенский - Nevesomost - 11 сентября в 19:00 выступит Квартет саксофонистов (Saint - Petersburg Saxophone Quartet).

Это коллектив профессиональных молодых музыкантов, основанный в 2012 году. Квартет выступает на различных концертных площадках России и Европы. Необычное звучание классических и современных композиций стало особенностью коллектива и уже нашло отклик в сердцах многих зрителей.

На концерте вы услышите такие известные хиты как Hit the Road Jack, Get lucky, Daft Punk, музыку из кинофильмов "Запах женщины", "Красавица и Чудовище", "Звездные войны", "Ла-Ла Ленд" и другие зажигательные композиции всех времен.

На крыше есть навес от дождя, уютные пледы и тепловые пушки, а также бар и ресторан. На концерт доступно всего 100 мест, лучше приобретать билеты заблаговременно.

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