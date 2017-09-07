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На Марсовом поле исполнят «блокадную» симфонию Шостаковича

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© Фото: vk.com/leningradbessmerten

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Пройдет театрализованное представление с участием военно-исторических клубов.

На Марсовом поле 8 сентября в 19:00 исполнят «блокадную» симфонию №7 Дмитрия Шостаковича. Пройдет театрализованное представление с участием военно-исторических клубов. Об этом сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Вместе с симфоническим оркестром «Таврический» зрители почувствуют пульс блокадного города: от начала войны до прорыва блокады. Во время исполнения «Симфонии Непокоренных» можно будет увидеть авианалеты на блокадный город, стрельбу зениток по самолетам, разрывы бомб, тушение пожаров и даже поимку немецкого шпиона.

Спектакль разбит на блоки, соответствующие смысловой нагрузке частей симфонии: довоенное время, начало войны (первая часть симфонии), блокада (вторая часть), вера ленинградцев (третья часть) и прорыв блокады (четвертая часть симфонии).

Как символ сохранения памяти о защитниках Ленинграда, зрители будут держать Свечи Памяти, которые затем установят на боевые позиции, орудия и технику.

В День памяти жертв блокады, 8 сентября, по центру Петербурга также пройдет шествие «Бессмертный Ленинград». Сбор участников шествия состоится с 17:00 до 18:00 на Марсовом поле, после чего они проследуют по Миллионной улице к Дворцовой площади. В шествии примут участие молодежные и ветеранские организации, а также обычные горожане.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Тогда город впервые подвергся массированной дневной бомбардировке вражеской авиацией. В результате удара немецких бомбардировщиков сгорели Бадаевские продовольственные склады, что стало провозвестником страшного голода в первую блокадную зиму.

В тот же день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и полностью заблокировали Ленинград с суши. О других мероприятиях в честь Дня памяти жертв блокады можно прочесть по этой ссылке.

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