В Исаакие 8 сентября пройдет бесплатный концерт в честь Дня памяти жертв блокады

В Исаакиевском соборе 8 сентября пройдет бесплатный концерт в честь Дня памяти жертв блокады. Программа «Час мужества Ленинграда» начнется в 20 часов.

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Шествие «Бессмертный Ленинград» объединит тысячи петербуржцев

Здесь в исполнении Концертного хора Петербурга прозвучат песни о войне, мире, о Родине и любви. Шедевры Соловьёва-Седого, Пахмутовой и Высоцкого создавались для того, чтобы всех объединить - нежностью, спокойной задумчивостью, простотой, красотой и добротой.

Знаменитые «Соловьи» преобразуются в балладу, если не в былину, где каждый припев – как год военной жизни размером в век, «На солнечной поляночке» – как передышка на передовой, с улыбкой в голосах, чтобы затем еще явственнее проступили реквиемные приметы в «Где же вы теперь, друзья-однополчане?..», а «Спасите наши души» звучит как эпиграф нашему времени.

Концертный хор Петербурга (в прошлом Камерный хор Смольного собора) основан в 1991 году, сейчас его возглавляет заслуженный артист России Владимир Беглецов.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Тогда город впервые подвергся массированной дневной бомбардировке вражеской авиацией. В результате удара немецких бомбардировщиков сгорели Бадаевские продовольственные склады, что стало провозвестником страшного голода в первую блокадную зиму. В тот же день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и полностью заблокировали Ленинград с суши.