На Петроградке 16 сентября устроят бесплатный музыкальный фестиваль

На Петроградской стороне 16 сентября устроят бесплатный фестиваль «Твоя музыка». В отдельной уличной зоне прозвучит определенный жанр. Вход на фестиваль свободный.
С 14:00 начнут работать сразу четыре площадки:
1. «Про-МИКС»: Александровский парк - с 14:00 до 21:00.
2. «Про-ДЖАЗ»: Лопухинский сад - 14:00 до 20:00.
3. «Про-РОК»: сквер Виктора Цоя - с 14:00 до 18:00.
4. «Про-КЛАССИКУ»: сквер Андрея Петрова - с 14:00 до 18:00.
Организатор - сектор молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Администрации Петроградского района при участии организаторов Street music day.