День знаний 1 сентября 2017 в Петербурге - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

Первое сентября знаменует собой начало учебного года и конец больших летних каникул. Так как в этом году День знаний выпал на пятницу, то развлекательные программы для школьников будут проходить все три дня - 1, 2 и 3 сентября.

В первый день осени Петербургу обещают теплую погоду - стрелка термометра поднимется до 20-22 градусов. При этом синоптики предупреждают, что возможны кратковременные дожди. Умеренный ветер будет дуть с юга, запада и юго-запада.

Кроме традиционной линейки, в 2017 году для школьников впервые будет организована трансляция Открытого урока с президентом РФ Владимиром Путиным. Он проведет его в Ярославле, а трансляция пройдет в 24 учебных заведениях России, в том числе в Петербурге.

В петербургские школы поступило специальное распоряжение 1 сентября собрать школьников к 09:00 в актовых залах для просмотра трансляции «всероссийского открытого урока профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В одной из школ Петербурга - физико-математическом лицее № 30 - будет организован видеомост с Ярославлем.

Открытый урок будет проходить с 09:00 до 15:00 с перерывом на обед. С 20-минутными лекциями перед школьниками, в числе прочих, выступят президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава «РЖД» Олег Белозеров и гендиректор концерна «Алмаз - Антей» Ян Новиков.

На 14:00-14:30 в расписании стоит некая «Главная лекция», без указания имени лектора. «Фонтанка.ру» предполагает, что речь идет о выступлении Путина. Трансляция открытого урока, помимо прочего, будет организована на сайте «ПроеКТОриЯ», а также на страницах проекта в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Шкаф знаний и доброты»

1 сентября на Исаакиевской площади торжественно откроется арт-инсталляция «Шкаф знаний и доброты». Уличные общественные книжные шкафы будут соединены декоративной аркой. Проект поддерживает идею буккросcинга - бесплатного обмена книгами.

Петербуржцы и гости города смогут обменяться литературой: взять что-то с полок для себя или оставить уже прочитанные книги. «Добрый» буккросcинг организует Музей варежки совместно с благотворительным фондом «Время помогать».

«Большой пир» на Новой Голландии

В 20:00 1 сентября петербургская группа Самое Большое Простое Число сыграет специальный концерт «Пир» с участием хора. Вход свободный. СБПЧ - группа, созданная Кириллом Ивановым и группой «Елочные игрушки» в 2007 году.

Группа выпустила шесть успешных студийных альбомов и была отмечена несколькими престижными музыкальными премиями («Музыкант года» по версии журнала GQ, «Альбом года» по версии журнала «Афиша», «Альбом года» в премии Артемия Троицкого «Степной волк», премия Jagermeister Indie Awards в номинациях «Группа года» и «Сингл года»).

Фото: vk.com/newhollandsp

День знаний в «Космонавте»

Концерты также можно посетить в клубе «Космонавт», тем более что до 3 сентября там действует специальная акция на билеты - скидки до 30%.

Она распространяется только на билеты категории «Входной», воспользоваться скидкой можно только покупая электронные билеты.

Для скидки 30% промокод: STUDY30. Для скидки 20% промокод: STUDY1800. Подробнее об акции можно прочесть на сайте Muzbilet.ru.

LEGO City в Меге Дыбенко

Только 2 и 3 сентября с 11:00 до 20:00 возле катка в Меге можно будет заглянуть в целый город LEGO City, гостей которого будут ждать пять тематических зон, посвященных разным профессиям, а также масса других развлечений. Вход свободный.

Приключения начнутся в зоне «Классическая полиция», где можно примерить на себя роль хранителей закона, показать свою храбрость и готовность защищать город. Здесь нужно будет сконструировать большую 3D-фигуру полицейского.

Затем можно отправиться в зону «Крутые автомобили», чтобы собрать скоростные машины, которые смогут догнать любого воришку. В локации «Пожарная охрана» ребята узнают все о профессии спасателей и сами помогут потушить здание в LEGO City, охваченное пламенем.

После этого подвиги продолжатся в тропическом лесу. В зоне «Исследователи джунглей» участники воспользуются ультрафиолетовыми фонариками, чтобы отыскать затаившихся диких животных и собрать карту клада. Еще одно приключение ждет смельчаков в зоне «Береговая охрана», где им предстоит спасти минифигурку, которая упала в море кубиков LEGO.

Фото: lego.com

День Знаний со Смешариками

Еще один праздник 2 сентября запланирован в Южно-Приморском парке. Здесь с 12:00 до 17:00 вас будут ждать развлекательная площадка для детей и родителей от фонда «Светлое время», фестиваль продуктов здорового питания «Вкусноград», а также мероприятия, посвященные 368-й годовщине со дня основания пожарной охраны России.

В программе: выступления артистов; дегустация угощений от «Вкуснограда»; мастер-классы и зона развлечения и отдыха для всей семьи; розыгрыши призов от участников фестиваля; показательные выступления пожарной охраны; интерактивная выставка пожарной техники МЧС России.

Фестиваль национальных кухонь

В Приморском парке Победы с 1 по 3 сентября можно будет отведать узбекский плов, чувашскую хуплу, азербайджанский шашлык с соком граната, армянский айлазан, экзотические кубинские блюда и испанскую паэлью - организуют большой фестиваль национальных кухонь.

В течение трех дней с 12:00 петербуржцев и гостей города ожидает: знакомство с блюдами народов России и мира. Шеф-повара ведущих национальных ресторанов приглашают на мастер-классы и дегустацию самобытных блюд.

Специально подготовленные тематические фотозоны и зажигательная концертная программа позволят полностью погрузиться в неповторимый многонациональный колорит Петербурга, говорится на сайте Смольного.

Фото: lamthenaobaygio.wordpress.com