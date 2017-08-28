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В Петербурге покажут работы Энди Уорхола и Бэнкси

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© Фото: filterdigest.com

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Выставка поп-арта откроется 29 сентября в «Арт-Банке» на Невском проспекте.

В Петербурге покажут работы Энди Уорхола, Бэнкси, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенбергаи многих и других художников поп-арта. Выставка откроется 29 сентября в «Арт-Банке» на Невском проспекте.

Будут представлены картины, выполнены в различных техниках: графика, афиши, постеры и т.д. В общей сложности покажут около 80 произведений.

«От самых популярных серий «Мэрилин» и банок супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола до таких блистательных, но спорных современных продолжателей поп-арта, как Ричард Райан и икона стрит-арта Бэнкси», - рассказали в организаторы выставки.

Официальный сайт галереи

Где: «Арт-Банк» - Невский проспект, 62

Когда: с 29 сентября по 13 декабря ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: 350 рублей, льготный - 250 рублей

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