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В Ботаническом саду Петербурга 27 августа пройдет Фестиваль цветов

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© Фото: БИН РАН
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    По фестивальным билетам можно будет посетить сразу несколько площадок.

    В Ботаническом саду Петербурга 27 августа пройдет Фестиваль цветов. По фестивальным билетам можно будет посетить сразу несколько площадок:

    - Цветочную выставку "Краски лета: гладиолусы, георгины и поздние лилии". Кураторы выставки помогут подобрать идеальный сорт для вашего сада, расскажут о секретах аротехники.

    - Прогулку по оранжереям: вы уведите крупнейшую коллекцию пальм под стеклом, мангровые заросли, и Викторную оранжерею с цветущими кувшинками.

    - Ботанический музей и временную выставку плетеных изделий из фондов музея. Редкий шанс увидеть реконструированную экспозицию растений Земного шара.

    - Творческие мастер-классы для детей и взрослых.

    Кроме того, в Парк-дендрарии вы найдете все цветы позднего лета. Фестиваль будет проходить с 11:00 до 17:00. Электронные билеты можно купить на сайте сада или в приложении группы "ВКонтакте". Стоимость билетов для взрослых - 400 рублей, для детей старше четырех лет и школьников - 200 рублей.

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