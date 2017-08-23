В Ботаническом саду Петербурга 27 августа пройдет Фестиваль цветов. По фестивальным билетам можно будет посетить сразу несколько площадок:

- Цветочную выставку "Краски лета: гладиолусы, георгины и поздние лилии". Кураторы выставки помогут подобрать идеальный сорт для вашего сада, расскажут о секретах аротехники.

- Прогулку по оранжереям: вы уведите крупнейшую коллекцию пальм под стеклом, мангровые заросли, и Викторную оранжерею с цветущими кувшинками.

- Ботанический музей и временную выставку плетеных изделий из фондов музея. Редкий шанс увидеть реконструированную экспозицию растений Земного шара.

- Творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Кроме того, в Парк-дендрарии вы найдете все цветы позднего лета. Фестиваль будет проходить с 11:00 до 17:00. Электронные билеты можно купить на сайте сада или в приложении группы "ВКонтакте". Стоимость билетов для взрослых - 400 рублей, для детей старше четырех лет и школьников - 200 рублей.