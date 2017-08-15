Петербуржцев приглашают на спектакль «Вишневый сад» под открытым небом

Петербуржцев приглашают на спектакль «Вишневый сад. Тишина» под открытым небом. Премьера состоится 31 августа в декорациях сада Фонтанного дома.

Действие стартует в самом финале пьесы А. П. Чехова. Заколоченная усадьба, вырубленный сад и далекие воспоминания Фирса о той поре, когда все были молоды и счастливы.

Уникальное историческое место в центре Петербурга станет дополнительной и неповторимой декорацией для театральной фантазии творческой команды, работающей над спектаклем.

В первой части зрители увидят ключевые сцены пьесы, во второй - пластические этюды без слов, которые расскажут о жизни персонажей Чехова, когда они были еще беспечны и юны, полны надежд и не знали разочарований.

Зрители станут свидетелями и участниками незабываемого путешествия в предысторию «Вишневого сада». Спектакль театра «На Литейном» - это исследование рассвета через зака, рассказ о неотвратимости времени и поиск причин своего настоящего в своем прошлом.

Где: Литейный проспект, 53

Когда: 31 августа, начало в 20:00

Сколько: 500-1000 рублей