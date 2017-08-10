Петербуржцев приглашают на фестиваль фудтраков и уличной еды. Happy Food Trucks Weekend пройдет в Outlet Village Пулково 12 и 13 августа.

Всем любителям выгодных покупок представится возможность попробовать картофли из Umami c такими необычными начинками, как припущенный лосось с щавелем и черемшой или хрустящая запеченная брокколи с соленым совхозным творогом и пряным маринованным личи.

В Van Dog приготовят хот-доги с добавками на любой вкус, а SB Burgers, наконец, расскажут, кто же на самом деле «Пьяная бабушка», «Жадина» и «Элвис».

Также гостей будет кормить уже полюбившийся постоянным покупателям аутлета фудтрак «Без адреса», а в ярком и красочном Bagel Wheels можно будет попробовать известные во всем мире румяные бейглы: черный - с лососем и сливочным сыром, «Камчатский» - с натуральным мясом камчатского краба и соусом «Беарнез», а также хит 2017 года – бэйгл «Цезарь» с нежной куриной грудкой.

Любители сладкого не останутся без внимания: на фестивале будет работать фургон Sweetbus, где любой желающий сможет попробовать популярное черное мороженое и необычный латте со свекольной пылью, взбитыми сливками и кисло-сладкой радугой.