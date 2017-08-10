В Петербурге 13 августа пройдет фестиваль воздушных змеев

В парке 300-летия Петербурга 13 августа пройдет фестиваль воздушных змеев. «Летать легко» состоится уже в шестой раз.
Традиционно змеями все не обойдется, гостей фестиваля ждут выступления музыкантов: сыграют блюз, поп-джаз, рок-н-ролльные композиции.
Кроме того, желающие смогут покувыркаться в бамперболах или сделать аквагрим. На фестивале также будет зона маркета с украшениями, сувенирами и едой.
Официальная группа «ВКонтакте»
Где: Приморский проспект, 74
Когда: 13 августа с 12:00 до 18:00
Сколько: вход свободный