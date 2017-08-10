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В Петербурге стартовал фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка»

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Кадр из фильма «В поисках смысла», 2015
© Фото: vk.com/ecocup_spb

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Фильмы объединены тремя темами: еда, образ жизни и движение вперед вопреки обстоятельствам.

В Петербурге 10 августа стартовал фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка», выходящий из кинозалов - в город. Фильмы объединены тремя условными темами: еда, образ жизни и движение вперед вопреки обстоятельствам.

До 30 августа кино покажут: на набережной, осмысляя роль воды в городе; в гостях у незнакомцев, задумываясь, кто и зачем открывает двери своих квартир; в деревне, узнавая новое о растениях и животных; на городской ферме, обучаясь выращивать себе еду.

Темы фильмов привели организаторов фестиваля к концептуальным задачам. Первая задача - открыть активистское pop-up кафе «Еда спасет мир», в котором будут готовить, есть, обсуждать, учиться и собирать идеи о том, что такое фуд-активизм, и в частности — wastecooking.

Как и почему мы выбрасываем еду и что можно из нее приготовить? Что происходит с семенами и возможно ли такое, что семена просто исчезнут? Гостям фестиваля предложат принести «ненужную» еду, а фуд-энтузиасты приготовят из нее ужин.

«Растущие города» про городское огородничество и «Семена времени» покажут на городской ферме Энди Полынь на террасе лофт-проекта «Этажи», а еще - отправятся за едой в лес.

Вторая задача - раскрыть «экологичный» образ жизни в самой организации фестиваля, исследуя место человека в городе и природе: связность, взаимовлияние и быт. Покажут несколько фильмов в квартирах, где обсудят, кто и зачем открывает двери незнакомцам, а то и вовсе задумывает жить вместе и создавать общественное пространство там, где, кажется, место личному.

На фестивале узнают, что такое 0 вода в городе, устроив кинопоказ «Потерянных рек» на набережной Карповки, поручив каждому гостю принести с собой воду.

Как живет современная деревня и чему мы можем научиться у местных? Устроят киноночь в деревне Черново на ранчо «Золотая подкова». По примеру героев фильма «В поисках смысла» гости фестиваля отправятся в путешествие по Петербургу за ответами на вопросы о связи человека с планетой: в дацан, в синагогу, на встречи со священнослужителями и учеными.

Фото: vk.com/ecocup_spb
 

Третья задача - связать идеи всех фильмов фестиваля с местным контекстом через лекции, дискуссии, гостевые визиты, экскурсии, мастер-классы, уличные акции, знакомства и собрать список идей и проектов, которые помогают двигаться вперед вопреки обстоятельствам.

Почему жительницы зоны отчуждения отказались от эвакуации и чувствуют себя счастливыми? Кто сильнее - атомная энергия или люди? Поговорят об этом на показе фильма «Бабушки Чернобыля» с кинокритиком Джамилей Садулаевой и экологом-атомщиком Олегом Бодровым.

Что дает нам надежду в Петербурге, когда мы думаем о пакистанках, изготавливающих солнечные батареи из фильма «Принеси домой солнце»?

Большинство показов проводится за свободную оплату, которая позволит компенсировать работу организоваторов «ЭкоЧашки» и pop-up кафе «Еда спасет мир». Фестиваль поддерживают сеть международных компаний PWC, а также Русско-немецкое бюро экологической информации и Немецко-Русский обмен (Берлин), помогая приобрести права на демонстрацию фильмов.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание событий фестиваля можно посмотреть на сайте и сразу зарегистрироваться.

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