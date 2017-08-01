В Петербурге 26 августа пройдет Фестиваль шавермы. «Лаваш 2.0» откроет фуд-корт под открытым небом около «Дома культуры» на проспекте Стачек.

Мероприятие пройдет второй год подряд, его организуют создателями паблика «Обзоры шавермы в Питере и области», а также представители независимой музыкальной сцены Северной столицы.

«Я считаю Петербург самым развитым в плане стритфуда городом России. Именно поэтому мы решили провести свой фестиваль шавермы, чтобы люди приобщались к нашей современной гастрономической культуре. Помимо шавермы, бургеров и другой еды, посетители также смогут услышать современные локальные группы, что также заслуживает внимания», - цитирует портал "Луна" Константина Иконникова, организатора фестиваля и администратора паблика.

Напротив центрального входа расположится большой маркет со множеством видов «царицы» петербургского стрит-фуда, сувениров и тематических аксессуаров. Здесь же построят небольшую сцену, на которой выступят яркие музыканты.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: проспект Стачек, 72

Когда: 26 августа с 11:00 до 22:00

Сколько: бесплатно