В Петербурге 26 августа пройдет Фестиваль шавермы. «Лаваш 2.0» откроет фуд-корт под открытым небом около «Дома культуры» на проспекте Стачек.
Мероприятие пройдет второй год подряд, его организуют создателями паблика «Обзоры шавермы в Питере и области», а также представители независимой музыкальной сцены Северной столицы.
«Я считаю Петербург самым развитым в плане стритфуда городом России. Именно поэтому мы решили провести свой фестиваль шавермы, чтобы люди приобщались к нашей современной гастрономической культуре. Помимо шавермы, бургеров и другой еды, посетители также смогут услышать современные локальные группы, что также заслуживает внимания», - цитирует портал "Луна" Константина Иконникова, организатора фестиваля и администратора паблика.
Напротив центрального входа расположится большой маркет со множеством видов «царицы» петербургского стрит-фуда, сувениров и тематических аксессуаров. Здесь же построят небольшую сцену, на которой выступят яркие музыканты.
Официальная встреча «ВКонтакте»
Где: проспект Стачек, 72
Когда: 26 августа с 11:00 до 22:00
Сколько: бесплатно