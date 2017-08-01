На крыше отеля Введенский покажут спектакль "Письмо незнакомки"

На крыше отеля Введенский - Nevesomost - 15 августа покажут спектакль "Письмо незнакомки" по новеллам Цвейга. Он получил награды за лучший спектакль и лучшую женскую роль на международных фестивалях "Solo" и "LUDI".

"Письмо незнакомки" - это незабываемая история любви, созданная на основе трех новелл Стефана Цвейга: "Письмо незнакомки", "Амок" и "Двадцать четыре часа из жизни женщины".

Это рассказ об одном чувстве, прослеженном от детства до зрелости героини. Про такую любовь говорят "сильна как смерть", про нее написаны стихи великих поэтов, но она обрушивается внезапно, подавляя рассудок, не давая возможности оценить степень бессмысленности и опасности поступков.

На крыше, где пройдет спектакль, есть навес от дождя, уютные пледы и тепловые пушки, а также бар и ресторан. На спектакль доступно всего 100 мест, лучше приобретать билеты заблаговременно.