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Петербуржцев приглашают на предпоказ фильма «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой

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Александр Ревва в образе на открытии "Кинотавра"
© Фото: 24smi.org

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На предпоказе можно будет сфотографироваться со знаменитым актером и получить автограф.

Петербуржцев 6 августа приглашают на предпоказ фильма «Бабушка легкого поведения», главную роль в котором сыграл Александр Ревва. На предпоказе в «Люксоре» можно будет сфотографироваться со знаменитым актером и получить автограф.

В кино также снялись Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Наталья Бардо, Ёла Санько и другие.

«Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека», - говорится в описании фильма.

«Наша идея - совершенно оригинальная. Конечно, подобные переодевания в кино не редкость, но все остальное – это задумка исключительно создателей проекта. Мне кажется, этот фильм можно перевести на иностранный язык – хоть на английский, хоть на китайский, хоть на японский, такая история будет интересна в любых странах с разной культурой», - заявил Александр Ревва.

«Когда я прочитал первоначальный сценарий, мне сразу показалось, что эта история отлично подходит для таланта Саши. Уже в первом варианте сценария был хороший заряд и набор смешных гэгов. Затем мы начали дорабатывать материал вместе, чтобы сделать из него свежее и самобытное кино», - объяснил выбор актера режиссер картины Марюс Вайсберг.

Новым «образом под прикрытием» для главного героя становится Александра Павловна Фишман, колоритная женщина чуть за 50. Она является ключевой фигурой фильма.

«Мы долго думали, какой же должна быть наша бабушка легкого поведения. Чего только не перепробовали! Изначально я представлял себе совсем другой образ – бабушку, старенькую 70-80 лет, маленькую, съежившуюся. А потом понял, что она будет интересна минут 15, потом зритель начнет от нее уставать. Мы сделали пять-шесть вариантов разных образов. И тут на помощь пришла моя мама. Ей 64 года, но по энергетике – 27! В итоге такую женщину 50+ я и играю: бодрую, активную, у которой все только начинается! Кстати, мама тоже снялась в «Бабушке», она сыграла мою тетю. Это - ее первая роль в кино, с которой она прекрасно справилась. А еще мы придумали для Александры Павловны причудливые кудряшки, и она стала очень похожа на Барбару Стрейзанд. Короче говоря, у нас получилась стильная и в то же время зажигательная и веселая бабушка», - вспоминает Александр Ревва.

«Бабушка легкого поведения» - комедия, но на самом деле внутри себя скрывает еще целую палитру жанров. Зрители будут наблюдать за криминальными разборками, удивляться трюкам и экшену и конечно сопереживать трогательной истории любви.

«Это - фильм о втором шансе, - говорит Марюс Вайсберг. – Мелкий аферист оказывается в экстремальной ситуации и «очеловечивается», под влиянием общения со стариками и появившейся любви у него происходит переоценка ценностей. Мы хотели снять кино о том, что измениться и встать на правильный путь в жизни никогда не поздно».

Присоединяется к режиссеру и Ревва: «В конце нашей комедии мы поставили фразу «Позвоните своим бабушкам». Мы хотели создать у зрителей такое настроение, чтобы они вышли из кинотеатра и сделали это. Для меня «Бабушка легкого поведения» - это не просто фильм. Мне давно хотелось снять фильм, который я бы мог посвятить своей бабушке Татьяне Сергеевне. Все доброе и светлое, что есть во мне, это ее большая заслуга».

Фильм выходит в широкий прокат 17 августа.

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