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Петербуржцев приглашают на прогулку на ретро-трамвае

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© Фото: ПБТИ

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«Стиляга 21 века» вместе с музыкантами перенесет пассажиров в Ленинград шестидесятых.

Петербуржцев приглашают на прогулку на ретро-трамвае «Стиляга 21 века». Он перенесет пассажиров в уникальное путешествие по времени и пространству – в Ленинград шестидесятых.

Самый красивый и стильный вагон отправится в романтическую поездку в 20:00 в пятницу, 3 августа. Вместе с ним гостям о той эпохе расскажут музыканты. Отечественные и зарубежные хиты дополнят экскурсию по Ленинграду шестидесятых.

Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны.

Это удивительные, необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха шестидесятых, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем. Количество мест ограничено, записаться можно по номеру: +7 (981) 795-37-46.

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