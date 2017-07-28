Фестиваль «О, да! Еда!» 29-30 июля: гид по главному пикнику Петербурга

В Приморском парке Победы 29-30 июля пятый юбилейный летний фестиваль «О, да! Еда!». Портал «Санкт-Петербург.ру» публикует гид по по главному пикнику Петербурга: все площадки от вкусностей до спорта и музыки.

В этом году тема фестиваля – «Улица». Особенностью меню будет символ уличной еды – упаковка в виде бумажного уголка. Около 200 участников приготовят специальные блюда, которые будут подаваться в своеобразном «кульке».

Гастрономический театр

Гастрономический театр разделится на два дня – на сам театр и Кулинарную сцену. В первый фестивальный день (29 июля) на сцене пройдут кулинарные поединки между ресторанными группами, ресторанами, другими участниками фестиваля и самими зрителями. 30 июля, во второй фестивальный день, на сцене театра пройдут мастер-классы от передовых шефов ресторанов Петербурга – спикеры расскажут и покажут, как приготовить определенное блюдо.

29 июля

12:00 – Полуфинал кулинарного кубка: Ginza Project / Forum Restaurant Group Наси–горенг (Индонезия)

13:00 – Телеканал «Еда» / Зрители Кумпир (Турция)

14:00 – Comedy Petersburg / Зрители Квек–Квек (Филиппины)

15:00 – Звезды-детям (Милана Кержакова, Жанна Герцовская) / Зрители Бургеры (США)

16:00 – Полуфинал кулинарного кубка. Italy Group / Food Retail Group Аранчини (Италия)

17:00 – Сомелье Спб (Руслан Деветьяров и K’) / Зрители Жареная селедка (Швеция)

18:00 – Официальная группа поддержки «Зенита» / Зрители ПутИн (Канада)

19:00 – Финал кулинарного кубка. Корейское блюдо

30 июля

12:00 – Евгений Белозеров (ресторан Tse Fung) Креветки в хрустящем тесте катаифи; кальмары с пятью специями; cпринг–роллы с утиной грудкой

13:00 – Олег Пятаков (Ресторана&винотеки «Курорты») Рапан в пите с морской капустой

14:00 – Антонио Фреза (ресторан Jerome) Lampredotto; Torcinello

15:00 – Илья Бурнасов (ресторан HITCH & Apres Ski) Правильный бургер

16:00 – Сергей Фокин (ресторан Four Hands) Зеленый тако с камышом и маринованной щукой

17:00 – Игорь Гришечкин (ресторан Kokoko) Русские такос

18:00 – Антон Исаков (ресторан «Гастрономика») «Ленинградский стиль»

19:00 – Станислав Левохо (ресторан «Банщики») Жаренные вареники с вишней и сметанным кремом, щучьи котлетки с картофельным пюре в панировке из бородинской крошки с соусом тар–тар

20:00 – Валерио Андрисани (ресторан Percorso) Поркетта с микеттой, аперитив Pirlo и Champagnone, коктейли

21:00 – Шеф–повар Юрий Манчук и винодел Максим Тройчук (ресторан Charlie и Винодельни «Ведерниковъ» (группа компаний «Абрау–Дюрсо») Стритфуд и вино. Сочетание уличной еды и вина на примере блюда «Charlie–dog с соусом годжи» и вина «Губернаторское красное» от Винодельни Ведерниковъ.

Фото: организаторы мероприятия

Кухня «О, да! Еда!»

Прямо около входа на фестиваль расположится Кухня «О, да! Еда!», где гости смогут научиться готовить оригинальные блюда под руководством шеф–поваров.

29 июля

12:00 – Владимир Щепилов (Ginza Project «Годжи») Жареное киноа с цветной капустой, томленой в красном кари с обожженным лососем

13:00 – Владимир Павлов (Ketch up burger) Врап-ролл с цыпленком, манго и пряным йогуртовым соусом с чили и кинзой

14:00 – Чжан Сяньчэн (Китайская Грамота) Салат из битых огурцов с кинзой и кешью

15:00 – Кирилл Шишов (БЮРО) Чизбургер 4 сыра с котлетой из мраморной говядины

16:00 – Дмитрий Рудич (Лев и Птичка) Грузинский гирос в пите с котлетой из говядины и соусом кинзмари

17:00 – Лылова Ирина (Ginza Project «Гастрономика») Десерт в рожке

18:00 – Марат Баширов (Joly Woo) Bánh mì (бань ми) Вьетнамский сэндвич с жареной на гриле свининой и маринованными овощами

30 июля

12:00 – Владимир Щетинин (Burger Crab) Лепешка с крабом

13:00 – Айк Вейшторт (Ginza Project) Эскимо из арбуза, замаринованного в игристом вине, с кремом из молодого сыра и бисквитом из зеленого чая

14:00 – Евгений Кочетков (Блок) Подкопченная грудинка из мраморной говядины в томатном тосте с молодыми овощами и муссом из вяленых томатов

15:00 – Александр Бугаевский и Дмитрий Савельев (Buddha-Bar St.Petersburg) Ассорти из морепродуктов в темпуре с соусом амозу

16:00 – Александр Ишов (Italy Group «Bruxelles») Фахитос

17:00 – Партнерский мастер–класс Абрау–Дюрсо и шеф–повара ресторана «Франсманни» отеля «Original Sokos Hotel Olympia Garden» Дениса Климонтоваонтов Абрау–Дюрсо «Sokos» Подкопченные мидии и кальмары в хрустящей панировке с острыми огурцами, ромейном, кремом из терияки и лайма и базиликовым маслом в рожке из тортильи

18:00 – Глеб Таранущенко (Мясная лавка) Классический бургер с мраморной говядиной и овощами

Фото: организаторы мероприятия

Специализированные мини-фестивали

Также в состав Большого летнего фестиваля войдут несколько специализированных – фестиваль кофе, фестиваль «Мясная полянка», фестиваль солода и хмеля и «О, да! Экоеда!». В рамках фестиваля солода и хмеля от ресторанной группы «Бурова и Коккова» и First Federation пройдет серия просвещающих лекций, ворк-шопов и презентаций для ценителей пивной культуры.

Гостям представится возможность узнать секреты профессии крафтовых пивоваров, узнать, какие бокалы лучше подходят для разных сортов, и можно будетдаже поучаствовать в кубке пивных конфедераций и выиграть необычные призы. Ресторанная группа «Бурова и Коккова» и First Federation представят на «О, да! Еда!» самые актуальные пивоварни мира и русское крафтовое пиво.

Аккомпанировать фестивалю будут три главные гастрономические культуры, которые традиционно сочетаются с пивом – Belgium Beer Weekend от паба «Траппист», Баварский биргарден от «Фарша и Бочки» и американская BBQ-вечеринка by Smoke BBQ.

Фестиваль солода и хмеля

29 июля

14:00 – Как стать экспертом в пиве за 30 минут? Ультимативный путеводитель по стилям пива, М. Подуровский

15:15 – Бокалы, делающие пиво вкуснее. Ворк-шоп от легендарной немецкой марки Rastal, А. Вербов

16:30 – Локальные традиции с мировым признанием. Презентация–дегустация сортов от бельгийской пивоварни St-Feuillien, В. Медов

17:45 – С любовью от природы. Органическое пиво – главный мировой тренд, M. Tegenbosch

19:00 – Пиво vs Вино. Противостояние великих культур, П. Кокков и В. Медов

30 июля

14:00 – Во имя хмеля и солода! Секрет тысячелетий монастырских традиций, А. Дунаев

15:15 – Кубок пивных конфедераций. Лучшее пиво со всего света – в подарок за правильные ответы, А. Дунаев, В. Медов, М. Подуровский

16:30 – Пиво и мясо. Идеальные сочетания в мастерском исполнении, А. Буров, А. Каневский

17:45 – Почему пиво - больше, чем лагер или крафт? 20 фактов, которые изменят ваше отношение к вопросу, И. Шишкин

19:00 – Я – крафтовый пивовар. Секреты профессии, Н. Валиотти

«Мясная полянка»

Митерия Chuck на фестивале организует «Мясную полянку», где гости фестиваля смогут выбрать правильныйстейк и сразу же приготовить его вместе с профессиональными поварами.«О, да! Еда!» и Даблби организует мини–фестиваль кофе, в рамках которого тоже пройдут лекции и семинары.

29 июля

12:00 – Кофе: от продукта массовой культуры до произведения высокой кухни, лекция о развитии кофе как напитка: что такое speciality coffee и чем он отличается от коммерческого зерна Анастасия Фахрутдинова

13:30 – Кофейные путешествия от Даблби. Как мы выбираем для вас кофе Богдан Прокопчук

15:00 – Семинар по молоку от компании «Молочная культура»: 10 фактов о молоке, которых вы не знали

17:00 – Латте-арт батл. Лучшие бариста Петербурга соревнуются в рисовании на молоке. Розыгрыш подарков

30 июля

12:00 – Зачем обжаривают кофейные зерна? Как обжарка влияет на вкус напитка в вашей чашке? Максим Сапрыкин

13:30 – Где в моем кофе грейпфрут? Ася Чехович

15:00 – Готовим и пробуем коктейль Irish Наталья Обруч

17:00 – Кофе дома: напиток, развитие, тенденции Роман Кантол

17:30 – Нарисуй картину в своей чашке. Обучение латте-арту

Фото: организаторы мероприятия

На протяжении двух дней в детской кулинарной школе Bambini Dolci от Italy Group маленькие гости смогут поучаствовать в готовке блюд наравне со взрослыми. Юных поваров научат готовить настоящую итальянскую пиццу, любимый всеми десерт «Тирамису» и сахарные трубочки с воздушным кремом и ягодами. Также на фестиваля будет площадка от благотворительного фонда «Звезды – детям», где на протяжении всего уикенда будут работать детский DJ, аниматоры, и будут представлены другие развлечения для детей.

Особенность этой площадки заключается в том, что родители смогут спокойно оставить своих детей под присмотром опытных аниматоров за определенную плату. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. В павильоне «Севастополь. Крым.» каждый день в 13:00 будет проходить Public Talk, где можно будет послушать дискуссию лучших виноделов России на тему «История и перспективы Крымского виноделия», а после продегустировать Крымские вина.

13:00 – Public talk «История и перспективы Крымского виноделия» Игорь (Alma Valley), Олег Репин (Oleg Repin, Esse), Игорь Самсонов (Kacha Valley, Сатера), Виталий Маринчук (Yayla, Pithos), Александр Черный (амбассадор TM Inkerman), Рем Акчурин (Rem Akchurin)

14:30 – Дегустация с виноделом Виталием Маринчуком (Yayla, Pithos)

16:00 – Дегустация с виноделом Игорем Самсоновым и Олегом Репиным (Сатера)

17:30 – Дегустация с виноделом Игорем Ершовым (Alma Valley)

19:00 – Дегустация с виноделом Георгием Чичинадзе (Inkerman)

Фото: организаторы мероприятия

Duo Gastrobar представят на фестивале Duo Trash Party, где гости смогут не только вкусно поесть и попробовать необычные блюда, но и весело провести время вместе с владельцами гастробара. Музыка – один из главных атрибутов большого летнего фестиваля. За нее в этом году будут отвечать уличные музыканты, которые будут создавать неповторимую атмосферу.

Еще одним новшеством этого года будет то, что на фестивале будет площадка «Сейчастье», музыкальная сцена без сцены. Она будет вписана в природный ландшафт парка, благодаря чему гости фестиваля не будут отделены от артистов.

29 июля

15:00 – 18.00 – Boyko Brazzers DJ-set

18:00 – SPTNK (Санкт-Петербург)

19:00 – Mustelide (Минск)

20:00 – Мальбэк (Москва)

21:00 – Vanyn (Москва)

30 июля

17:00 – Fox in Oil (Санкт-Петербург)

18:00 – .U.N.V.I. (Санкт-Петербург)

19:00 – Giallo (Санкт-Петербург)

20:00 – Воздухоплавательный парк (Санкт-

Петербург)

21:00 – Анна Ворфоломеева (Москва)

Фото: организаторы мероприятия

На большом летнем фестиваля можно будет не только вкусно поесть и узнать все про еду, но и отдохнуть душой и телом. Например, гости смогут отдохнуть и расслабиться в летнем кинотеатре от СТС, где с утра дети смогут посмотреть мультфильмы, днем все гости смогут посмотреть показ фильмов конкурса молодых талантов от телеканала СТС и фестиваля «О, да! Еда!». После 15:00 в летнем кинотеатре будут показывать кулинарную программу с Александром Бельковичем «Про100 Кухня!». А также всех гостей зоны летнего кинотеатра СТС ждут бесплатные лимонады, подарки и летние яркие активности! От знойного летнего солнца спрятаться можно будет в зоне чайного партнера Tess, где будет организована дегустация освежающих коктейлей на основе листового чая в пирамидках, а также оценить последние новинки чайной коллекции.

Tele2 привнесет на фестиваль другие правила и сломает стереотипы о еде. На площадке Tele2 можно будет есть в постели, читать за едой, а для абонентов оператора будут приготовлены особые угощения, которые подадут строго после шести вечера. Автолюбители тоже найдут для себя интересное занятие. В этом году на фестивале будет представлен обновленный ŠKODA RAPID, только что вышедший на рынок. Любой желающий сможет изучить автомобиль на месте в статической презентации или записаться на тест-драйв к официальному дилеру, получив за это сладкий сувенир!

Для самых маленьких посетителей фестиваля ŠKODA подготовила специальную детскую зону с профессиональными аниматорами и множеством развлечений, рассчитанных на самый разный возраст. На специальной площадке «Флуди фуди» пройдут три блока лекций в форматах бизнес-ланча, ворк-шопа #одаеда и без галстука. В непринужденной беседе гости смогут посмотреть на ресторанный бизнес с другого ракурса и выяснить, куда идти, если найдут стекло в салате; что такое «фуд-блогинг» и кто его делает; как правильно фотографировать еду; почему гости бесят бармена, официанта и администратора, а также кучу всего другого интересного.

Фестиваль «О, да! Еда» – это не только праздник живота, но и тела. Поэтому для гостей будет подготовлена специальная площадка LIVEBODY от RA HOME Wellness, где можно будет послушать лекции о гармонии своего тела и поучаствовать в растяжке и спортивной тренировке.

29 июля

11:00 – Йога

12:00 – Зарядка

13:00– Лекция «Как не попасть в зависимость от еды» Татьяна Екимова

14:00 – Акробаланс

16:00 – Файт челлендж

17:00 – Лекция «Интуитивное питание» Денис Грицкевич

18:30 – Бодрая тренировка

19:00 – Растяжка

20:00 – Бодрая тренировка

21:00 – Лекция «Так что же это такое – правильное питание?» Сергей Сергеев

30 июля

11:00 – Йога

12:00 – Зарядка

13:00 – Лекция «Персонализированное питание с точки зрения нутригенетики и иммунной диетологии» Сергей Сергеев

14:00 – Акробаланс

16:00 – Зумба

17:00 – Лекция «Мифы о питании» Денис Грицкевич

18:00 – Акробаланс

19:00 – Бодрая тренировка

20:00– Растяжка

21:00 – Лекция «5 научных исследований о здоровом питании» Татьяна Екимов

Фото: организаторы мероприятия

Помимо этого на фестиваля на протяжении всех выходных можно будет активно провести время: поиграть в бильярд и бадминтон, пройти квест от телеканала «Еда», посмотреть на битву уличных художников от Painty, поучаствовать в уроках пейзажного скетчинга «Лови момент». Также Екатерина Бондарь (I love running) проведет мастер-класс по правильному бегу, а батутный центр Razgon предоставит для всех гостей баланс- борды.

На протяжении всего уикенда можно будет играть в Angry Birds , а Центр контроля качества будет дарить подарки гостям за сданную макулатуру. Необычный подход к делу, разноцветная еда и объединение двух городов. Бренд Dostaевский, коренной Петербуржец, собрался в Москву. Вместо стандартного корнера, Dostaевский поставит все достопримечательности столицы на своей локации.