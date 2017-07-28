Фестиваль Present Perfect в Петербурге: гид по основной программе 29 июля

Основная программа фестиваля Present Perfect в Петербурге пройдет в субботу, 29 июля, на пяти сценах на территории Музея стрит-арта. "Санкт-Петербург.ру" публикует подробный гид, как не заблудиться во время 20-тичасового марафона и успеть на все самое интересное. Гид поделен три условных блока вечер/ночь/утро.

Present Perfect рекомендует гостям платформу VEON, которую представляет генеральный партнер фестиваля – «Билайн». Приложение поможет не пропустить ни одного момента программы и получить самые яркие впечатления от фестиваля. Скачать приложение VEON: • iOS • Android

ВЕЧЕР 29 июля 18:00 – 00:00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПИКНИК

Вступительная часть традиционно открывается в формате индустриального пикника, над главными декорациями к которому работала команда самых актуальных стрит-арт художников со всего мира. Каждый новый сезон Street Art Museum начинает сменой экспозиции, а на месте закрашенных муралов и граффити появляются новые произведения. Свое знакомство с "лучшим настоящим" рекомендуем начать с ознакомительного тура по пространствам музея.

На фестивальной площади перед Main Stage будет все, чтобы идеально провести время: гигантская открытая терраса с лучшим видом на главную сцену, большие чарджеры для телефонов, магазин со всем необходимым в ходе музыкального марафона и капсульный отель для отдыха.

Кроме уже привычного спортивного досуга от First Club Cup и обязательного райдерского контеста на рампе, в этом году на фестивале разместится кинотеатр под открытым небом, организованный совместно с командой BEAT FILM FESTIVAL. Не стоит забывать и про food-блок – традиционно на фестивале свою кухню представят более 15 городских ресторанов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вечерняя часть музыкальной программа носит универсальный характер. Самодостаточная live-сцена примет целый ряд знаковых актов из России и США, где абсолютный хайлайт – выступление психоделик рок-ветерана из 60-х Silver Apples, записывавшего музыку еще с Джимми Хендриксом.

MAIN STAGE также изобилует лайвами, за исключением одного тайм-слота – ветеран интеллиджент драм-н-бейс музыки британец LTJ Bukem выступит вместе с главным рупором жанра – MC Stamina. Не забываем про новое прочтение даб-музыки от доминикано-немецкого трио Tikiaman w/ Scion, а так же хаус-концерт легендарных чикагцев Virgo Four на закате.

Отдельного внимания заслуживает новая фестивальная сцена, сочетающая в себе функционал радио-точки и танцпола, организованная вместе с голландским Red Light Radio и Генеральным Консульством Королевства Нидерланды. Компактный танцпол станет местом для вечерних диджей-сетов с он-лайн трансляцией на весь мир. Среди приглашенных есть и артисты первого эшелона фестивальных хедлайнеров, у поклонников которых будет возможность услышать их дважды: на танцполе Red Light Radio и непосредственно на одной из сцен Present Perfect.

НОЧЬ с 29 на 30 июля 22:00 – 06:00

Полномасштабное музыкальное действие на пяти сценах. Главные ночные акты в деле. От техно звезд планетарного масштаба – Planetary Assault Systems и Daniel Avery до шестичасового марафона на сцене Boiler Room, очевидно выделяющегося своей гетто стилистикой: от самого андеграундного техно и индастриала, до джангла и гетто тека: в первых строчках Special Request, DJ Godfather, Das Ding и Unit Moebius

Ночь – время, когда зажигаются огни, так полюбившегося всем танцпола Garden. Решение о повторении этой локации было принято сразу после фестиваля прошлого года, на этот раз в рамках музыкальной платформы TBRG OPEN – идеологического соучастника мероприятия — поддерживающей талантливых музыкантов по всему миру и инициирующей коллаборации в разных сферах современной культуры..Самая долгоиграющая сцена загружается позже всех – до четырех утра, и отдана в управление локальным героям, и лишь ближе к утру контроль переходит в руки звездного квартета хедлайнеров: Move D, The Black Madonna, Ben Ufo и James Dean Brown.

УТРО 30 июля 06:00 – 14:00

Музыкальная кода фестиваля традиционно рождается с первыми лучами солнца. Пока на Garden начинается самое интересное, Main Stage заканчивает работу выступлением двух «живых легенд» - Atom TM и Tobias, являющихся константой немецкого техно. В этот же момент выключаются камеры Boiler Room, но сцена не закрывается!

Как и в прошлом году самое интересное припасено на режим off-stream, где свои утренние сеты готовят один из главных британских авангардистов – Lee Gamble, а так же американские фрик аут диджей, внесший моду на стиль джекбит – Traxx. C деаяти утра все перемещаются на Garden, где только что закончила The Black Madonna и вот-вот начнет Ben UFO, после которого нас ждет апогей в виде традиционного «перлоновского» сета от James Dean Brown.А что будет потом – уже известно всем.

В 16:00 начинается ежегодная afterparty фестиваля в клубе «Мачты», который находится в гавани Васильевского острова. Билеты на фестиваль Present Perfect можно купить по этой ссылке.