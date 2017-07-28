  • 28 Июль 2017
USD 29.07.2017 59.5436 +0.1334
USD ММВБ 20:17 59.50820  
EUR 29.07.2017 69.6779 +0.0373
EUR ММВБ 20:17 69.7560  
Нефть($) 28.07.2017 52.22 +1.22
Нефть(p) 28.07.2017 3109.37 +79.45

Фестиваль Present Perfect в Петербурге: гид по основной программе 29 июля

Автор:


© Фото: организаторы мероприятия

Темы дня

"Санкт-Петербург.ру" рассказывает, как не заблудиться во время 20-тичасового марафона и успеть на все самое интересное.

Основная программа фестиваля Present Perfect в Петербурге пройдет в субботу, 29 июля, на пяти сценах на территории Музея стрит-арта. "Санкт-Петербург.ру" публикует подробный гид, как не заблудиться во время 20-тичасового марафона и успеть на все самое интересное. Гид поделен три условных блока вечер/ночь/утро.

Present Perfect рекомендует гостям платформу VEON, которую представляет генеральный партнер фестиваля – «Билайн». Приложение поможет не пропустить ни одного момента программы и получить самые яркие впечатления от фестиваля. Скачать приложение VEON: • iOS  • Android 

ВЕЧЕР 29 июля 18:00 – 00:00

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПИКНИК

Вступительная часть традиционно открывается в формате индустриального пикника, над главными декорациями к которому работала команда самых актуальных стрит-арт художников со всего мира. Каждый новый сезон Street Art Museum начинает сменой экспозиции, а на месте закрашенных муралов и граффити появляются новые произведения. Свое знакомство с "лучшим настоящим" рекомендуем начать с ознакомительного тура по пространствам музея.

На фестивальной площади перед Main Stage будет все, чтобы идеально провести время: гигантская открытая терраса с лучшим видом на главную сцену, большие чарджеры для телефонов, магазин со всем необходимым в ходе музыкального марафона и капсульный отель для отдыха.

Кроме уже привычного спортивного досуга от First Club Cup и обязательного райдерского контеста на рампе, в этом году на фестивале разместится кинотеатр под открытым небом, организованный совместно с командой BEAT FILM FESTIVAL. Не стоит забывать и про food-блок – традиционно на фестивале свою кухню представят более 15 городских ресторанов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вечерняя часть музыкальной программа носит универсальный характер. Самодостаточная live-сцена примет целый ряд знаковых актов из России и США, где абсолютный хайлайт – выступление психоделик рок-ветерана из 60-х Silver Apples, записывавшего музыку еще с Джимми Хендриксом. 

MAIN STAGE также изобилует лайвами, за исключением одного тайм-слота – ветеран интеллиджент драм-н-бейс музыки британец LTJ Bukem выступит вместе с главным рупором жанра – MC Stamina. Не забываем про новое прочтение даб-музыки от доминикано-немецкого трио Tikiaman w/ Scion, а так же хаус-концерт легендарных чикагцев Virgo Four на закате.

Отдельного внимания заслуживает новая фестивальная сцена, сочетающая в себе функционал радио-точки и танцпола, организованная вместе с голландским Red Light Radio и Генеральным Консульством Королевства Нидерланды. Компактный танцпол станет местом для вечерних диджей-сетов с он-лайн трансляцией на весь мир. Среди приглашенных есть и артисты первого эшелона фестивальных хедлайнеров, у поклонников которых будет возможность услышать их дважды: на танцполе Red Light Radio и непосредственно на одной из сцен Present Perfect.

НОЧЬ с 29 на 30 июля 22:00 – 06:00

 

Полномасштабное музыкальное действие на пяти сценах. Главные ночные акты в деле. От техно звезд планетарного масштаба – Planetary Assault Systems и Daniel Avery до шестичасового марафона на сцене Boiler Room, очевидно выделяющегося своей гетто стилистикой: от самого андеграундного техно и индастриала, до джангла и гетто тека: в первых строчках Special Request, DJ Godfather, Das Ding и Unit Moebius

Ночь – время, когда зажигаются огни, так полюбившегося всем танцпола Garden. Решение о повторении этой локации было принято сразу после фестиваля прошлого года, на этот раз в рамках музыкальной платформы TBRG OPEN – идеологического соучастника мероприятия — поддерживающей талантливых музыкантов по всему миру и инициирующей коллаборации в разных сферах современной культуры..Самая долгоиграющая сцена загружается позже всех – до четырех утра, и отдана в управление локальным героям, и лишь ближе к утру контроль переходит в руки звездного квартета хедлайнеров: Move D, The Black Madonna, Ben Ufo и James Dean Brown. 

УТРО 30 июля 06:00 – 14:00

 

Музыкальная кода фестиваля традиционно рождается с первыми лучами солнца. Пока на Garden начинается самое интересное, Main Stage заканчивает работу выступлением двух «живых легенд» - Atom TM и Tobias, являющихся константой немецкого техно. В этот же момент выключаются камеры Boiler Room, но сцена не закрывается!

Как и в прошлом году самое интересное припасено на режим off-stream, где свои утренние сеты готовят один из главных британских авангардистов – Lee Gamble, а так же американские фрик аут диджей, внесший моду на стиль джекбит – Traxx. C деаяти утра все перемещаются на Garden, где только что закончила The Black Madonna и вот-вот начнет Ben UFO, после которого нас ждет апогей в виде традиционного «перлоновского» сета от James Dean Brown.А что будет потом – уже известно всем.

В 16:00 начинается ежегодная afterparty фестиваля в клубе «Мачты», который находится в гавани Васильевского острова. Билеты на фестиваль Present Perfect можно купить по этой ссылке.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция - уход и красота для тела!
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm