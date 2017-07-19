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Из Петербурга в Москву отправятся шесть самодельных летательных аппаратов

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© Фото: организаторы мероприятия

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Их можно привести в движение лишь силой мускулов и мощью воображения.

Из Петербурга в Москву отправятся шесть самодельных летательных аппаратов. Их создадут команды смельчаков из Северной столицы: «Горячие братья», «Толкатели Супрематизма», «Поп Корн», «ШлепОК», «Red Bull Flugtag 2017», а также студенческая команда ИТМО «Большие пальцы». Это участники фестиваля Red Bull Flugtag 2017, который состоится в Москве 13 августа.

Тысячи людей со всей страны подавали заявки, полторы сотни лучших прошли предварительный отбор, но лишь 40 сильнейших команд со всей России дошли до финального этапа. В ближайший месяц этим смельчакам предстоит воплотить свои эскизы в жизнь, собственными руками построив летательные аппараты, приводимые в движение лишь силой мускулов и мощью воображения.

В День Полетов, 13 августа, на глазах стотысячной толпы, они запустят свои творения с шестиметровой рампы и бросят вызов силе гравитации. На сегодняшний день мировой рекорд дальности полета составляет 78,6 метров.

Улететь на такую невероятную дистанцию смог пилот команды The Chicken Whisperers на Red Bull Flugtag в Калифорнии (США) в 2013 году. Российский рекорд дальности, установленный в 2011 году командой «Иллюзия полета», немного скромнее – 19 метров.

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