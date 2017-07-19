В Петербурге пройдет бесплатный музыкальный фестиваль «Живой»

В Петербурге 12 и 13 августа пройдет бесплатный музыкальный фестиваль «Живой». На парковке ТРК «Лето» в этом году выступят группы «Noize MC», «Пилот», «Animal ДжаZ», «Торба-на-Круче», «Площадь Восстания», Pravada, немцы JUNO17 и ещё более 20 артистов.

Помимо музыкальной сцены, здесь по традиции разместятся фотогалереи, шатры для мастер-классов «Школа Рока», игровые и спортивные зоны для всей семьи. В Центральном Атриуме, как и в прошлом году, будет располагаться автограф-зона и пресс-центр, где все желающие смогут пообщаться с артистами в открытом формате.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: ТРК «Лето» - Пулковское шоссе, 25, корпус 1, литера А

Когда: 12 и 13 августа с 12:00 до 21:00

Сколько: бесплатно