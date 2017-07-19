В «Космонавте» пройдет премьерное выступление участников шоу «Открытый микрофон»

В клубе «Космонавт» 27 августа в 20:00 пройдет премьерное выступление участников шоу «Открытый микрофон». Здесь выступят финалисты проекта: Гурам Амарян, Сергей Детков, Майло Эдвардс, Виктория Складчикова и победитель первого сезона - Елена Новикова.

Еще совсем недавно на ТНТ стартовало новое юмористическое шоу «Открытый микрофон», целью которого стало выбрать самого талантливого стендап-комика страны. Главная награда победителя - возможность стать резидентом основного состава проекта «StandUp» на ТНТ.

Оказалось, что за неизвестными ранее именами прятались очень талантливые личности. Кто-то из них начал увлекаться стендапом еще несколько лет назад, другие - только пробовали свои силы в этом жанре. Но каждый из участников сумел проявить себя.

Из 32 двух человек, отобранных во время кастингов, в финал смогли попасть только восемь самых лучших. Одержать победу в этой нелегкой битве удалось москвичке Елене Новиковой. На протяжении всего проекта ребят поддерживали их наставники - одни из самых сильных стендап-комиков нашей страны. Это Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко.

К своему дебютному концерту комики подготовились основательно. Такого вы еще не слышали. Живые позитивные эмоции обеспечены каждому зрителю. И все это в прямом эфире, без перерыва на рекламу. Билеты продаются во всех кассах города, а также на сайтах muzbilet.ru и kassir.ru.