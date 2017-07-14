В Петербурге в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!»

В Приморском парке Победы 29-30 июля в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!». Он продемонстрирует гастрономическую панораму города: разнообразны кухни, уникальные ресторанные блюда, гастро-стартапы и ставший уже популярным – качественно новый стритфуд. В этом году это особенно актуально, потому что тема фестиваля – «Улица».

«Обычно говорят так: мой дом – моя крепость. Мы традиционно воспринимаем улицу, как противоположность дому с его комфортом, безопасностью и уютом. Фестивалю «О, да! Еда!» этим летом исполняется пять лет. И даже за этот короткий срок мы видим, сколько интересного произошло на улицах городов России. Уличное искусство, театр, музыка становятся все более значимыми жанрами культуры. А что же уличная еда? Давайте разберемся вместе, и все попробуем. Этим летом. На фестивале «О, да! Еда!», - рассказал Артем Балаев, генеральный продюсер фестиваля.

На протяжении двух дней гостям представится уникальная возможность попробовать блюда из специального фестивального меню, особенностью которого будет символ уличной еды – упаковка в виде бумажного уголка. В фестивале примут участие около 200 участников, а также в составе юольшого летнего фестиваля войдут несколько специализированных – фестиваль кофе, фестиваль «Мясная полянка», фестиваль солода и хмеля и «О, да! Экоеда!».

Помимо этого, можно будет посетить Гастрономический театр, где пройдут выступления лучших шеф-поваров Петербурга, понаблюдать за кулинарными поединками команд на Кулинарной сцене и познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии во время круглых столов и мастер-классов в лектории.

Поддерживая год Экологии в России, фестиваль «О, да! Еда!» будет проводить сбор макулатуры и пластика среди гостей мероприятия, а среди ресторанов-участников будет отмечен «Самый экологичный ресторан».

В рамках фестиваля впервые пройдет Painty Battle, где за первое место поборются 20 молодых современных стрит-арт художников. Битва продлится два дня, а победителя выберут зрители с помощью шумометра.

На фестивале можно будет увидеть выступления баскетболистов, скейтбордистов и других представителей уличного спорта. Гостям, приезжающим на фестиваль на роликах, будет предоставлена скидка на билеты.