  • 14 Июль 2017
USD 15.07.2017 59.8806 -0.3030
USD ММВБ 23:16 59.18900  
EUR 15.07.2017 68.3597 -0.4542
EUR ММВБ 23:16 67.7830  
Нефть($) 14.07.2017 48.98 +1.09
Нефть(p) 14.07.2017 2932.95 +50.76

В Петербурге в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!»

Автор:


© Фото: организаторы мероприятия
    следующая

    Темы дня

    Приморский парк Победы на два дня превратится в огромный пикник.

    В Приморском парке Победы 29-30 июля в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!». Он продемонстрирует гастрономическую панораму города: разнообразны кухни, уникальные ресторанные блюда, гастро-стартапы и ставший уже популярным – качественно новый стритфуд. В этом году это особенно актуально, потому что тема фестиваля – «Улица».

    «Обычно говорят так: мой дом – моя крепость. Мы традиционно воспринимаем улицу, как противоположность дому с его комфортом, безопасностью и уютом. Фестивалю «О, да! Еда!» этим летом исполняется пять лет. И даже за этот короткий срок мы видим, сколько интересного произошло на улицах городов России. Уличное искусство, театр, музыка становятся все более значимыми жанрами культуры. А что же уличная еда? Давайте разберемся вместе, и все попробуем. Этим летом. На фестивале «О, да! Еда!», - рассказал Артем Балаев, генеральный продюсер фестиваля.

    На протяжении двух дней гостям представится уникальная возможность попробовать блюда из специального фестивального меню, особенностью которого будет символ уличной еды – упаковка в виде бумажного уголка. В фестивале примут участие около 200 участников, а также в составе юольшого летнего фестиваля войдут несколько специализированных – фестиваль кофе, фестиваль «Мясная полянка», фестиваль солода и хмеля и «О, да! Экоеда!».

    Помимо этого, можно будет посетить Гастрономический театр, где пройдут выступления лучших шеф-поваров Петербурга, понаблюдать за кулинарными поединками команд на Кулинарной сцене и познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии во время круглых столов и мастер-классов в лектории.

    Поддерживая год Экологии в России, фестиваль «О, да! Еда!» будет проводить сбор макулатуры и пластика среди гостей мероприятия, а среди ресторанов-участников будет отмечен «Самый экологичный ресторан».

    В рамках фестиваля впервые пройдет Painty Battle, где за первое место поборются 20 молодых современных стрит-арт художников. Битва продлится два дня, а победителя выберут зрители с помощью шумометра.

    На фестивале можно будет увидеть выступления баскетболистов, скейтбордистов и других представителей уличного спорта. Гостям, приезжающим на фестиваль на роликах, будет предоставлена скидка на билеты.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Афиша

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в июле

      Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

      читать далее →

      Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

      Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

      читать далее →

      «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

      Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

      Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

      читать далее →

      Пресс-релизы

      05.07.17
      Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
      04.07.17
      Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
      03.07.17
      Старинные российские монеты сегодня
      03.07.17
      Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
      03.07.17
      Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
      03.07.17
      Обзор интернет-магазина EuroMade
      03.07.17
      Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
      26.06.17
      Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm